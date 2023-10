Italija na mejo s Slovenijo pošilja dodatnih 350 policistov in vojakov

Za nadzor na meji med Italijo in Slovenijo, ki se bo začel v soboto, prihaja v Furlanijo - Julijsko krajino okoli 350 policistov in vojakov, ki bodo pomagali lokalnim varnostnim silam. Na Tržaškem naj bi jih namestili 140, na Videmskem 110 in na Goriškem 75, piše Primorski dnevnik. Nadzorovali bodo prehode za mednarodni in obmejni promet.