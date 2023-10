Vlada danes o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Potem ko je Italija zaradi spremenjenih razmer na Bližnjem vzhodu in v Evropi napovedala uvedbo nadzora na meji s Slovenijo, bo vlada danes odločala o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Notranji minister Boštjan Poklukar je o tem v sredo že obvestil ministra za notranje zadeve obeh sosednjih držav.

Italija bo nadzor na meji s Slovenijo sicer uvedla v soboto, in sicer najprej za deset dni z možnostjo podaljšanja.

Slovenija namerava posledično uvesti začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Vlada bo danes obravnavala obvestilo Evropski komisiji o tem. V skladu s schengenskimi pravili mora namreč država schegenskega območja o uvedbi nadzora na notranji schengenski meji obvestiti Bruselj.

Avstrija je pred kratkim nadzor podaljšala še za pol leta

Zaradi migracijskega pritiska in zaradi razmer na Bližnjem vzhodu je več držav EU v zadnjem času uvedlo ali se odločilo za podaljšanje nadzora na notranjih schengenskih mejah. Med njimi je Avstrija, ki nadzor na meji s Slovenijo izvaja že od leta 2015 in ga je pred kratkim podaljšala še za pol leta.

Stanje v schengenskem območju bo sicer ena od osrednjih tem današnjega zasedanja notranjih ministrov članic EU v Luxembourgu, ki se ga bo udeležil tudi Poklukar.

Razpravljali bodo tudi o posledicah spopada na Bližnjem vzhodu

Obenem se bodo ministri posvetili posledicam spopadov med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas za notranjo varnost v državah članicah. Poleg morebitnega migracijskega pritiska so to še porast sovražnega govora, antisemitizem ter protesti, povezani z dogajanjem na Bližnjem vzhodu. Razpravo bosta zaznamovala nedavna teroristična napada v Franciji in Belgiji.

Z napadoma pa je povezana tudi razprava o vračanju migrantov brez dovoljenja za bivanje v tretje države. Strožja pravila na področju vračanja migrantov določa pakt o migracijah in azilu, ki bo prav tako na dnevnem redu ministrskega zasedanja.