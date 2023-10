Uradno: Slovenija dvignila stopnjo ogroženosti zaradi terorizma

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) se je danes na nujni seji seznanila z oceno varnostne ogroženosti "ob morebitnih protiizraelskih protestih v Republiki Sloveniji" ter z aktivnostmi nadzorovanih služb v zvezi s tem, pa so sporočili iz državnega zbora.

Seje so se udeležili direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Joško Kadivnik, generalni direktor policije Senad Jušić ter pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije, ki so med razpravo podali pojasnila in odgovarjali na vprašanja članov komisije, ki ji predseduje Janez Žakelj (NSi).

Preventivni ukrep zaradi trenutnih razmer

"Gre za preventivni ukrep, ki nekoliko dvigne čuječnost notranje-varnostnega sistema," pojasnjuje varnostni strokovnjak in nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe pri obrambnem ministrstvu Boštjan Perne.

Medresorska delovna skupina za protiterorizem je na zvečer končani dopisni seji dvignila stopnjo teroristične ogroženosti. Delovna skupina se je za dvig stopnje iz nizke na srednjo odločila "zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter pozivov k izvajanju terorističnih dejanj," so sporočili iz Ukoma.

Pristojni organi, ki sodelujejo pri delu omenjene delovne skupine, "sicer nimajo podatkov o teroristični grožnji Republiki Sloveniji, morebitnih incidentov pa ne morejo izključiti," je vladni urad za komuniciranje (Ukom) zapisal v sporočilu za javnost.

Slovenija dvignila oceno na srednjo raven

Na petstopenjski lestvici ogroženosti bi po teh navedbah, po nedavnih dogodkih na Bližnjem vzhodu, dvignili z nizke, zelene, na srednjo, rumeno stopnjo. "Napad je zelo verjeten oziroma pričakovan," so srednjo stopnjo opisali pri Medresorski delovni skupini za protiterorizem, ki sicer uporablja petstopenjski model.

Najnižjo oziroma neznatno verjetnost napada predstavlja modra stopnja, najvišja je rdeča stopnja ob visoki neposredni ogroženosti zaradi terorističnega napada, ko so tudi jasni indikatorji neizbežnih groženj: znani so čas, namen in cilj.

Danes je zaradi stopnjevanja napetosti na Bližnjem vzhodu in terorističnega napada v Bruslju oceno stopnje teroristične ogroženosti na drugo najvišjo, torej oranžno, dvignila Avstrija, je sporočil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Povečali bodo tudi število pripadnikov varnostnih sil ob judovskih ustanovah, še poroča avstrijska tiskovna agencija APA.