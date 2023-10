Grenko spoznanje Izraelcev: ograje ne varujejo pred teroristi

Ker so se preveč zanašali na tehnologijo, je bila ograja na meji z Gazo slabo branjena. Na ključnem odseku meje so nekdaj patruljirali trije izraelski tanki, v soboto pa je bil tam le en tank. Ko so ga pripadniki Hamasa uničili, se jim je odprla neovirana pot za napad na izraelske civiliste.

Izraelska vojska, ki je bila nekoč ofenzivna sila, je mislila, da se lahko skrije za zidovi in za protiraketnim sistemom Železna kupola (Iron dome), medtem ko je grožnja na drugi strani zidu naraščala, piše jeruzalemski medij Times of Israel.

V Izraelu se še vedno ubadajo z vprašanjem, kako je Hamasu uspelo v soboto izvesti nenadne in krvave napade iz Gaze na jug Izraela. Kot piše Times of Israel, se je s tem napadom, ko je hamasovcem uspelo prebiti ograjo in zidove oziroma jim je celo uspelo preleteti obrambne ovire na meji z motornimi jadralnimi letali, sesul dolgoletni izraelski varnostni koncept.

Več kot milijarda dolarjev za pregrade na meji

Gradnja ograj in zidov na mejah Izraela se je po več letih končala leta 2019. Projekt je stal okoli 1,1 milijarde ameriških dolarjev.

"Ta pregrada, kreativen, prvorazredni tehnološki projekt, preprečuje Hamasu eno od zmogljivosti, ki jih je poskušal razviti, in postavlja zid iz železa, senzorjev in betona med njim in prebivalci juga Izraela," je ob koncu projekta na slovesnosti dejal tedanji obrambni minister Beni Ganc.

Pripadniki Hamasa z lahkoto prebili in zaobšli pregrade

V resnici so pripadniki teroristične organizacije Hamas v soboto ograjeno mejo z lahkoto prebili z buldožerji, tako da so lahko šli skozi zevajoče odprtine s terenskimi vozili in motorji. Del pripadnikov Hamasa je mejo preprosto preletel z motornimi jadralnimi letali.

Naskok Hamasa na izraelski obrambni zid:

Kot piše Times of Israel, se izraelska vojska nekoč ni zanašala na obrambne zidove, ampak na moč ofenzivnega vojskovanja. Vsak odstop od te doktrine se je pokazal kot napaka.

Polom izraelskih utrdb ob Sueškem prekopu

Po zasedbi Sinajskega polotoka v šestdnevni vojni leta 1967 je Izrael vzhodno od Sueškega prekopa zgradil obrambni sistem utrdb z imenom Bar-Lev. A ta sistem leta 1973, ko se je začela jomkipurska vojna, ni ustavil egipčanske vojske. Še zlasti, ker je 16 med seboj nepovezanih utrdb varovalo le 441 izraelskih vojakov.

Namesto da bi utrdbe ustavljale sovražnike dovolj časa, da bi na pomoč prišli izraelski rezervisti, so postale prepreka za izraelsko vojsko, saj so namesto protinapada na drugo stran Sueškega prekopa morali Izraelci najprej osvobajati obkoljene izraelske enote v utrdbah na črti Bar-Lev.

Pregrade naj bi varovale pred terorističnimi napadi

Izrael se je za gradnjo zidov, ki bi jih ločeval od Palestincev, odločil po enem od samomorilskih palestinskih napadov leta 2002. Najprej so zgradili pregrade na Zahodnem bregu, da bi ločili Palestince od Izraelcev. Nato so zgradili oziroma izboljšali prepreke na meji z Gazo (leta 2005 se je izraelska vojska umaknila iz Gaze, je pa obdržala nadzor nad njenimi mejami).

Izrael je postal nekakšna trdnjava, obdana z zidom. Po mnenju kritikov pretiranega zanašanja na pregrade je z gradnjo zidov začela obrambna miselnost prevladovati nad napadalno. Foto: Guliverimage

Leta 2011 se je Izrael, ko so palestinski protestniki prebili ograje na meji s Sirijo, odločil za gradnjo osem metrov visokega zidu na tej meji.

Palestinci kopljejo rove pod zidovi

Leta 2016 so zgradili prepreke na meji z Egiptom. Sprva so bili razlog afriški nezakoniti migranti, ki so prihajali v Izrael, in teroristične islamistične organizacije, ki so takrat delovale na Sinajskem polotoku. Istega leta so tudi začeli gradnjo zidov na meji z Jordanijo.

Palestinci so se na zidove odzvali z gradnjo podzemnih rovov pod njimi, da so lahko prišli čez mejo in izraelske vojake na drugi strani ugrabljali kot talce. Okrepili so tudi raketne napade. Njihove rakete so bile vedno boljše in z večjim dosegom.

Železna kupola nad Izraelom

Zaradi Hezbolahovega raketnega obstreljevanja severa Izraela z juga Libanona leta 2006 se je Izrael odločil za vzpostavitev protiraketnega obrambnega sistema Železna kupola (Iron dome). Sistem je bil vzpostavljen leta 2011.

Uporaba izraelskega protiraketnega sistema Železna kupola. Foto: Guliverimage

Uspeh Železne kupole je v izraelski vojski oslabil tiste, ki so zagovarjali napadalno usmerjenost vojske, ki bi temeljila na kopenskih operacijah.

Slepo zanašanje na Železno kupolo in visokotehnološke ograje

Z iluzijo, da mu tehnološka čarovnija Železne kupole in visokotehnološke ograje zagotavljata hermetično zaprt bunker, v katerem se lahko skriva tako dolgo, kot je treba, se je Izrael odločil, da dopusti razmahnitev problema Gaze, piše Times of Israel.

Domet in natančnost raket terorističnih skupin v Gazi sta se stalno povečevala. Leta 2012 sta bila na udaru Jeruzalem in Tel Aviv, leta 2014 pa je bila na vrsti Haifa. Hamasu je uspelo z raketnimi napadi celo začasno zapreti izraelsko letališče Ben Gurion in tako državo z najmočnejšo vojsko na Bližnjem vzhodu za več ur odrezati od sveta. To je bilo pred nekaj leti nepredstavljivo.

Izrael varoval ograje z majhnimi in šibkimi silami

"Kar je bil nekoč taktični obrambni mehanizem za začasno zaščito civilnega prebivalstva, je postalo strategija zase," je glede izraelskih obrambnih sistemih zapisal Joav Fromer, politični teoretik na Univerzi v Tel Avivu.

Zid, ki na zasedenem Zahodnem bregu ločuje izraelsko naselje od palestinske vasi. Palestinska vas je levo od zidu, na desni je izraelsko naselje. Foto: Guliverimage

Izraelski polkovnik Jehuda Vah, poveljnik šole za usposabljanje častnikov, je v enem od svojih člankov iz leta 2019 med drugim zapisal: "Ker ne prestopimo ograje, je druga stran postala strateško močnejša. /…/ Sovražnik izvaja strategijo okoli ograje, mi pa varujemo ograjo z majhnimi in šibkimi silami."

"Ograja daje lažen občutek varnosti"

"Sovražnik bo v prihodnji operaciji skušal izvesti operacijo ugrabitve vojakov in poškodovanja civilistov v mestih ob ograji. /…/ Ograja ustvarja iluzijo in daje lažen občutek varnosti tako vojakom izraelskih obrambnih sil kot prebivalcem ob ograji," je pred štirimi leti pravilno napovedoval polkovnik Vah.