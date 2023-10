To je človek, ki je načrtoval krvave napade Hamasa na Izrael

Znane so le redke fotografije Mohameda Deifa, načrtovalca krvavih napadov na Izrael v preteklih dneh. To je ena od njih.

Znane so le redke fotografije Mohameda Deifa, načrtovalca krvavih napadov na Izrael v preteklih dneh. To je ena od njih. Foto: Reuters

Mohamed Deif je vodja vojaškega krila islamističnega gibanja Hamas in glavni načrtovalec nenadnega sobotnega napada na Izrael. Izraelci so ga že večkrat hoteli ubiti, a se jim je vedno izmaknil.

Napad na stotine pripadnikov islamističnih terorističnih gibanj Hamas in Islamski džihad na Izrael v soboto zjutraj je judovsko državo ujel popolnoma nepripravljeno. Oboroženi pripadniki omenjenih terorističnih organizacij so ubili na stotine Izraelcev in jih ranili na tisoče. V Gazo so odvlekli tudi številne izraelske talce, po zadnjih podatkih več kot sto.

Hamas

V ozadju terorističnih napadov na Izrael je islamistično gibanje Hamas. To gibanje je veja egiptovske Muslimanske bratovščine in je bilo ustanovljeno v 80. letih preteklega stoletja v Gazi. Hamas je nastal kot tekmec gibanju Fatah. Hamas je prevzel oblast v Gazi leta 2007, po volitvah leta 2006. Hamas zdaj tako vlada v Gazi, Fatah pa na palestinskih območjih na Zahodnem bregu.

Hamas ima vojaško krilo, ki se imenuje Brigade Izadina al Kasama. Vodja vojaškega krila sta Marvan Isa in Mohamed Deif. Prav zadnji je bil po poročanju medijev glavni načrtovalec sobotnega napada na Izrael.

Rojen v begunskem taborišču

Deif je star 57 ali 58 let in je bil rojen leta 1965 v palestinskem begunskem taborišču Han Junis v Gazi. To begunsko taborišče je bilo ustanovljeno leta 1948, po prvi izraelsko-arabski vojni.

Gaza



Ko se je Deif (njegovo pravo ime je Mohamed Diab Ibrahim Al Masri) rodil v Gazi, je bila ta pod egiptovsko oblastjo. Egipčani so Gazo zasedli leta 1959. Izraelci so prvič za nekaj časa zasedli Gazo v času sueške krize leta 1956. Drugič so jo zasedli po šestdnevni vojni leta 1967 in jo okupirali vse do leta 2005, ko so se enostransko umaknili (sočasno so se umaknili tudi judovski naseljenci, ki so živeli v Gazi), so pa ohranili nadzor nad njegovimi mejami.

Izdelovalec bomb za samomorilske napade

Konec 80. let so Izraelci Deifa za nekaj časa zaprli. Član Hamasa je postal leta 1990. Najprej je izdeloval bombe in začel načrtovati teroristične napade na Izraelce. Med drugim je bil odgovoren za samomorilske bombne napade na izraelske avtobuse sredi 90. let, v katerih je umrlo na desetine izraelskih civilistov. Te bombne napade na izraelske civiliste je Hamas izvajal tudi v poznejših letih, vse do danes.

Leta 2014 sta v izraelskem letalskem napadu na Gazo življenje izgubila Vidad Mustafa Deif, žena Mohameda Deifa, in njegov osemmesečni sin Ali Mohamed Deif. Foto: Guliverimage

Deif je bil tudi pobudnik gradnje raket, s katerimi zdaj Hamas obstreljuje Izrael. Poveljnik vojaškega krila Hamasa je postal leta 2002. Na Deifa, ki je znan tudi kot Abu Haled, so Izraelci do zdaj po pisanju Daily Maila petkrat izvedli atentat (leta 2001, 2002, 2006, 2014 in maja 2021). Po drugih podatkih je bilo poskusov atentatov kar sedem. Ker je preživel vse te poskuse atentatov, je med Palestinci postal junak in skorajda svetnik.

Deif naj bi bil na invalidskem vozičku

Zaradi teh izraelskih napadov naj bi Deif izgubil obe nogi (zato je menda na invalidskem vozičku), roko in oko. V napadih je Deif izgubil tudi ženo in dva otroka.

Le malo ljudi v Gazi ve, kako je videti v resnici. Znani sta menda le dve fotografiji Deifa. Stanovanje naj bi menjal vsak dan, da ga izraelski obveščevalci ne morejo izslediti. Zato je dobil vzdevek Gost (arabsko Deif), ker zaradi varnosti vsak dan gostuje pri drugem pripadniku Hamasa.

Deifov glas na zvočnem posnetku

Kot piše New York Times, je Deifov glas slišati na zvočnem posnetku, ki ga je Hamas objavil po sobotnem napadu. Moški v posnetku pravi, da je bil sobotni napad odgovor na 16-letno blokado Gaze, izraelske napade na palestinske kraje na Zahodnem bregu, na napade judovskih naseljencev na Palestince, na rast judovskih naselbin na Zahodnem bregu in na izraelsko nasilje v Al Aksi.

Videoposnetek, v katerem slišimo tudi domnevni Deifov glas:

Po tej mošeji, ki stoji na Tempeljskem griču v starem delu Jeruzalema (to je kraj, ki bi ga radi nadzorovali tako muslimani kot Judje), je Deif tudi poimenoval sobotni napad – Nevihta Al Aksa.