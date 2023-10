Festival elektronske glasbe, ki je potekal nedaleč od meje med Izraelom in Gazo, se je sprevrgel v grozljivko. Glasba je utihnila, ko so pripadniki palestinske teroristične organizacije Hamas vdrli na prizorišče in začeli streljati. Zavladala je panika, ljudje so začeli bežati, skrivali so se v vozilih, sadovnjakih in grmovju. Ena izmed udeleženk festivala Esther Borochov se je, da bi preživela pokol, več ur pretvarjala, da je mrtva.

Na prizorišču glasbenega festivala ob praznovanju judovskega praznika Sukot se je zgodil pokol. Našli so več kot 260 trupel, številni so še vedno pogrešani ali pa so jih vzeli za talce. Grozljivo dogajanje je trajalo več ur, na dan pa prihajajo pričevanja preživelih.

Prvi znak, da je nekaj narobe, je bil, ko se je pred zoro oglasila sirena, ki je opozorila na rakete. Raketam so kmalu sledili streli.

"Ugasnile so luči in nenadoma so pritekli napadalci in začeli streljati v vse smeri," je za BBC dejala ena od preživelih. "Petdeset teroristov se je pripeljalo s kombiji, streljali so na ljudi in avtomobile."

Beg pred smrtjo

Ljudje so poskušali pobegniti s prizorišča festivala, bežali so na vse strani. "Tekli smo kot nori, bilo je noro," je dogajanje opisal eden izmed udeležencev festivala.

Mapping and timing the atrocities at the Nova Festival near Rei’m on Saturday morning (long thread).



Working with new drone footage, multiple sets of satellite imagery, and videos, it was possible to assemble a small idea of what happened in a small area.



Note- content warning pic.twitter.com/Y6QoOxo2Bg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 9, 2023

Obiskovalec festivala Adam Barel je za Haaretz povedal, da so se vsi na zabavi zavedali možnosti raketnega obstreljevanja na tem območju, a je bilo streljanje, ki so mu bili priča, za vse šok. Kot mnogi drugi je poskušal pobegniti z avtomobilom, a so Hamasovi islamistični skrajneži streljali nanje, zato je izstopil in začel bežati. "Ljudje so streljali. Jaz sem se skril. Vsi so zbežali," je dejal Barel.

Druga udeleženka Esther Borochov se je peljala s festivala, ko je v njeno vozilo trčil avto. Mladenič v drugem avtomobilu ji je ponudil prevoz, nato pa so ga ubili pred njenimi očmi. "Pretvarjala sem se, da sem mrtva, dokler me po več urah ni rešila izraelska vojska," je povedala za BBC.

Številni so se več ur skrivali v grmovju in sadovnjakih v upanju, da bo prišla vojska in jih rešila. "Skrivala sem se v nasadu pomela. Hodili so med drevesi in streljali. Videl sem, kako ljudje umirajo," je preživela povedala za BBC.

Na festivalu je bilo okoli tri tisoč ljudi, večinoma mladih. Novinarka CNN je obiskala prizorišče krvavega napada, kjer trupla še vedno ležijo vsepovsod. Izraelska vlada je objavila fotografijo šotora, kjer preiskovalci identificirajo trupla žrtev.