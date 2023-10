Manekenka s palestinskimi koreninami: To odgovornost nosim vsak dan

Tako Gigi kot njena mlajša sestra Bella Hadid glasno podpirata gibanje Osvobodimo Palestino in se večkrat udeležita pohodov in demonstracij v ta namen.

Manekenka Gigi Hadid, katere oče izvira iz Palestine, se je odzvala na nedavni napad skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael. V zapisu, ki ga je objavila na svojih družbenih omrežjih, je obsodila "teroriziranje nedolžnih ljudi" in izpostavila, da kljub odgovornosti, ki jo ima do palestinskega ljudstva, ne podpira škodovanja Judom.

Na spopade med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas, v katerih je umrlo vsaj 1.400 Izraelcev in Palestincev, se je odzvalo že več znanih osebnosti, ki so kakorkoli povezane s tema državama. Potem ko je letošnja predstavnica Izraela na Evroviziji Noa Kirel izpostavila, da so "teroristi pobili več kot 300 naših bratov in sester", se je odzvala tudi 28-letna manekenka Gigi Hadid, katere oče Mohamed Hadid izvira iz Palestine.

"Čeprav imam upe za Palestince, nič od tega ne vključuje škodovanja Judom"

V zapisu, ki ga je objavila na svojih družbenih omrežjih, je izpostavila, da so njene misli z vsemi, ki jih je prizadela "ta neopravičljiva tragedija, ki vsak dan jemlje nedolžna življenja, med katerimi je preveč otrok". "Globoko sočustvujem in trpim zaradi palestinskega boja in življenja pod okupacijo. To je odgovornost, ki jo nosim vsak dan. Čutim tudi odgovornost do svojih judovskih prijateljev, da jasno povem, kar sem že večkrat: čeprav imam upe in sanje za Palestince, nič od tega ne vključuje škodovanja Judom," je zapisala.

V nadaljevanju svojega sporočila je poudarila, da "teroriziranje nedolžnih ljudi ni v skladu z gibanjem Osvobodimo Palestino in mu ne koristi". "Spodbudili so desetletja dolg cikel povračilnih ukrepov, ki si jih noben nedolžni civilist, pa naj bo Palestinec ali Izraelec, ne zasluži, in izpostavili napačno idejo, da je biti Propalestinec enako kot antisemit. Vsem, ki trpijo, tako Palestincem kot Judom, pošiljam svojo ljubezen in moč – kdorkoli in kjerkoli že ste. Vsak si zasluži osnovne pravice, obravnavo in varnost ne glede na narodnost, vero, etnično pripadnost ali kraj rojstva," je zapisala.

In sklenila: "Vem, da moje besede ne bodo dovolj, da bi zacelile rane vseh prizadetih, vendar molim za varnost nedolžnih življenj, vedno."

Z mlajšo sestro Bello sta glasni podpornici gibanja Osvobodimo Palestino

Tako Gigi kot njena mlajša sestra Bella Hadid glasno podpirata gibanje Osvobodimo Palestino in se večkrat udeležita pohodov in demonstracij v ta namen. Maja leta 2021 sta bili deležni številnih kritik, saj sta v objavi na družbenih omrežjih zapisali, da Izrael ni država, temveč dežela, ki so jo poselili kolonizatorji. Izrael sta takrat označili za "okupatorja", Palestince pa za "zatirane".

Objava je bila posledica napredovanja izraelske vojske na območju Gaze, pri čemer je bilo ubitih 11 visokih predstavnikov teroristične organizacije Hamas.

Njuna ljubezen do Palestine je povezana z njunim očetom Mohamedom, ki je Palestinec, rojen v Nazaretu novembra leta 1948, štiri mesece po tem, ko so mesto zavzele izraelske sile. Družina je takrat pobegnila v Sirijo in kasneje v ZDA, kjer si je življenje ustvaril z zdaj že bivšo ženo Yolando Hadid. Z njo ima poleg Gigi in Belle še 24-letnega sina Anwarja. Iz prejšnjega zakona z Mary Butler ima še hčerki Alano in Marielle.

Mohamed Hadid, znan po gradnji luksuznih nepremičnin, s 27-letno hčerko Bello Foto: Guliverimage

