Nova poročila o žrtvah, Izrael odgovoril na rakete iz južnega Libanona #vŽivo

Izraelske sile so danes obstreljevale cilje v južnem Libanonu, so poročali libanonski državni mediji. Ob vse višjem številu žrtev nasilja na izraelskem ozemlju in na območju Gaze nova poročila o vsaj stotih ubitih med vpadom palestinskega gibanja Hamas prihajajo iz kibuca Kfar Aza na jugu Izraela. V Izraelu je skupno umrlo že 1.200 ljudi, v Gazi pa je smrtnih žrtev izraelskega obstreljevanja že več kot 900.

Poudarki dneva:

13.05 Rusija se ponuja za posrednico v izraelsko-palestinskem konfliktu

12.55 Po podatkih ZN na območju Gaze okoli 264 tisoč razseljenih

12.45 OZP obsodil napad Hamasa in pozval k spoštovanju mednarodnega prava

11.40 Izrael z obstreljevanjem odgovoril na rakete iz južnega Libanona

10.39 Število žrtev v Izraelu in Gazi narašča, številni ubiti v kibucu na jugu Izraela

9.53 Danska in Švedska ustavili razvojno pomoč za palestinska ozemlja

8.30 V Izrael prispela prva ameriška vojaška pomoč

7.50 Oskrba z elektriko v Gazi bo kmalu prekinjena

7.35 V spopadih med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas več kot 2.000 žrtev

6.20 Izrael odgovoril na bombardiranje iz Sirije

6.00 Blinken v četrtek v Izrael

13.05 Rusija se ponuja za posrednico v izraelsko-palestinskem konfliktu

Rusija je pripravljena odigrati vlogo pri reševanju spora med Izraelom in Palestinci, so danes sporočili iz Kremlja. Kot so pojasnili, Moskva namreč vzdržuje dialog z obema stranema v konfliktu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova Rusija "lahko sodeluje v procesih reševanja" konflikta, saj z obema stranema vzdržuje dialog. "Nedvomno je treba obsoditi dejanja, ki jih lahko označimo le kot terorizem. Vendar pa ne smemo pozabiti, kakšni so bili predhodniki teh razmer," je dejal ob tem.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek izjavil, da trenutna eskalacija nasilja med Izraelom in Palestinci oziroma skrajnim palestinskim gibanjem Hamas kaže na neuspeh politike ZDA na Bližnjem vzhodu. Ob tem je poudaril, da je "nujno treba uveljaviti odločitev Varnostnega sveta Združenih narodov o vzpostavitvi neodvisne in suverene palestinske države".

Po besedah ruskega predsednika je Washington v preteklosti poskušal "monopolizirati urejanje spora" med Izraelom in Palestinci, pri čemer pa se ni ukvarjal z iskanjem kompromisov, sprejemljivih za obe strani. Da je vzpostavitev suverene palestinske države najbolj zanesljiva rešitev za mir, je ocenil tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

12.55 Po podatkih ZN na območju Gaze okoli 264 tisoč razseljenih

Okoli 264 tisoč Palestincev od skupno 2,2 milijona, kolikor jih živi na območju Gaze, je bilo zaradi izraelskega obstreljevanja iz zraka ter s kopnega in morja prisiljeno zapustiti svoje domove, je v torek sporočil Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (Ocha). Opozoril je, da njihovo število še naprej narašča.

Razseljeni so se večinoma zatekli v šole, okoli 74 tisoč pa naj bi se jih po ocenah namestilo pri sorodnikih in sosedih ter v cerkvah in drugod, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Ocha.

Izpostavil je, da je to največje število razseljenih na območju Gaze od 50-dnevnih sovražnosti leta 2014, in opozoril, da vse težje zagotavljajo osnove potrebščine za prebivalce Gaze, ki niso razseljeni.

Nevladna organizacija Zdravniki brez meja je medtem opozorila na katastrofalne razmere v bolnišnicah v Gazi, ki so preobremenjene in trpijo zaradi pomanjkanja zdravil, medicinskega materiala in elektrike. Pozvali so k vzpostavitvi humanitarnega koridorja, prek katerega bi na območje pripeljali prepotreben medicinski material in zdravila ter osebje. Nevladniki so tudi opozorili, da je kar 80 odstotkov prebivalcev Gaze odvisno od humanitarne pomoči.

12.45 OZP obsodil napad Hamasa in pozval k spoštovanju mednarodnega prava

Odbor za zunanjo politiko (OZP) je na današnji seji brez glasov proti sprejel sklepe, v katerih obsoja sobotni teroristični napad palestinske oborožene skupine Hamas na Izrael. Podprli so tudi stališče, da ima Izrael pravico do samoobrambe, a to mora biti v skladu z mednarodnim in humanitarnim pravom.

OZP je pozval k umiritvi razmer in vzpostavitvi humanitarnih koridorjev ter izpustitvi talcev. Strani naj se vrneta k mirovnim pogovorom, ki bodo vodila k rešitvi dveh držav, so se še strinjali. OZP je ob tem obsodil tudi omejevanje vsakršne pomoči na območju Gaze in Izraela.

V razpravi so se vrstile obsodbe terorističnega napada Hamasa. Jernej Vrtovec (NSi) ga je označil kot barbarsko, zahrbtno dejanje in pri tem izpostavil, da palestinski Hamas uživa podporo Irana. Islamistično oboroženo skupino je obtožil, da izkorišča ljudi v Gazi kot živi ščit, rekoč da je zatorej odziv Izraela upravičen.

Odziv Slovenije je označil kot mlačen, predvsem pa izrazil svoje nezadovoljstvo nad stališči koalicijske stranke Levica. To stališče so ponovili tudi preostali govorci iz vrst opozicijskih NSi in SDS.

Odbornike iz opozicije je zmotilo predvsem pismo danes na seji sicer odsotnega vodje poslanske skupine Levica Mateja T. Vatovca, ki je najnovejši konflikt postavil v zgodovinski kontekst. V tej luči je ministrico Tanjo Fajon pozval, naj preuči vse možnosti za vzpostavitev sistema nadzora in prepovedi izraelskega blaga, ki prihaja z zasedenih palestinskih ozemelj, naj aktivno pristopi h kampanji za obsodbo Izraela kot ene največjih kršiteljic mednarodnega prava in kolonialno silo znotraj EU, vključno z uvedbo sankcij, ter začne postopke za priznanje Palestine kot neodvisne in samostojne države.

Fajonova je danes ponovila, da ima Izrael pravico do samoobrambe, a pri tem dodala, da z zaskrbljenostjo spremlja dogajanje v Gazi, kjer izraelska vojska nadaljuje silovito obstreljevanje. Zunanja ministrica želi videti, da se prekine nasilje in da se oblikujejo humanitarni koridorji. Kot je poudarila, se je na temo vojne v Izraelu in Gazi pogovarjala tudi s kolegi iz regije, vključno z zunanjim ministrom Izraela. Humanitarna pomoč Palestincem se po njenem prepričanju ne sme ustaviti. Glede morebitnega priznanja Palestine je dejala, da je glede tega treba doseči konsenz, da pa to ta čas ni prioriteta.

Njen predhodnik na čelu zunanjega ministrstva Anže Logar (SDS) je podal svoje stališče, da je v tem primeru Izrael žrtev, Hamas pa agresor.

Njegov strankarski kolega Branko Grims je izrazil zaskrbljenost nad daljnosežnimi učinki Hamasovega napada, češ da ta odpira pot prihodu pripadnikov te organizacije po balkanski migrantski poti v Evropo oz. Slovenijo. Zato je še enkrat ponovil prepričanje, da mora Slovenija okrepiti mejni nadzor.

Tatjana Grief (Levica) je dejala, da njena stranka obsoja nasilje, a da je treba obsoditi tudi izraelsko kolektivno kaznovanje prebivalcev v Gazi z onemogočanjem dostopa do osnovnih dobrin.

Miroslav Gregorič (Svoboda) je v tej luči izpostavil svoj občutek, da se v Izraelu že od sredine 90. let dela vse, da bi se onemogočila rešitev dveh držav, za katero se deklarativno zavzema tudi Slovenija. Pri tem je navedel izraelsko politiko gradenj nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ki jo izrazito podpira aktualna vlada. Obsodil je neaktivnost velikih sil v smeri rešitve dolgotrajnega spora.

11.40 Izrael z obstreljevanjem odgovoril na rakete iz južnega Libanona

Izraelske sile so danes obstreljevale cilje v južnem Libanonu, so poročali libanonski državni mediji. Pred tem naj bi bil Izrael tarča raketiranja s tega območja. Sprva ni bilo jasno, kdo je za raketiranje odgovoren, kasneje pa je libanonsko skrajno šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je v povračilo na Izrael izstrelilo več raket.

"Območje okoli Dhayre bombardira sovražno topništvo, medtem ko območje okoli Yarina obstreljujejo s fosforjevimi izstrelki," je sporočila libanonska nacionalna tiskovna agencija. Ta je pred tem poročala o "dveh raketah, izstreljenih z libanonskega ozemlja".

Izraelska vojska je medtem sporočila, da napade na južni Libanon izvaja "kot odgovor na protitankovske rakete, ki so bile pred kratkim izstreljene" s tega območja na položaje izraelske vojske na severu države, poroča britanski BBC.

Sprva ni bilo jasno, kdo stoji za raketiranjem iz južnega Libanona, kasneje pa je Hezbolah sporočil, da je na Izrael iz maščevanja izstrelil več raket, potem ko so izraelske sile v začetku tedna ubile tri njihove borce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je v ponedeljek ubila več borcev iz Libanona, ki naj bi prečkali libanonsko-izraelsko mejo. Ob tem je tudi potrdila obstreljevanje območij na libanonski strani meje. Odgovornost za poskus vstopa v Izrael je sicer prevzelo oboroženo krilo palestinske militantne skupine Islamski džihad. ZDA so Hezbolah v ponedeljek posvarile pred odpiranjem druge fronte proti Izraelu.

10.39 Število žrtev v Izraelu in Gazi narašča, številni ubiti v kibucu na jugu Izraela

Ob vse višjem številu žrtev nasilja na izraelskem ozemlju in na območju Gaze nova poročila o vsaj stotih ubitih med vpadom palestinskega gibanja Hamas prihajajo iz kibuca Kfar Aza na jugu Izraela. V Izraelu je skupno umrlo že 1.200 ljudi, v Gazi pa je smrtnih žrtev izraelskega obstreljevanja že več kot 900.

V kibucu Kfar Aza, eni od izraelskih skupnosti ob meji z Gazo, naj bi še v torek zjutraj potekali spopadi s pripadniki Hamasa, ki so v soboto zjutraj vdrli na izraelsko ozemlje. Zvečer so nato od tam začela prihajati poročila o njegovih prebivalcih, ki so jih ubili napadalci in naj bi jih bilo po navedbah izraelske vojske najmanj sto.

Tiskovni predstavnik vojske je danes zjutraj na novinarski konferenci prizore iz kibuca, kjer je živelo okrog 400 ljudi, primerjal s tistimi "iz apokaliptičnih filmov". Potem ko je izraelski vojski uspelo prevzeti nadzor nad območjem, kjer naj bi se borili z okoli 70 pripadniki Hamas, sedaj od tam odnašajo žrtve. Na tleh ležijo tudi trupla ubitih napadalcev.

Po navedbah enega od vojakov so napadalci ob prihodu zažgali več domov, da bi stanovalce pregnali na plano. Francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC navajata izjave še drugih vojakov, ki med drugim govorijo o pokolu, med ubitimi naj bi bili tudi otroci. Nekatera trupla žrtev naj bi bila obglavljena.

Izraelska vojska zatrjuje, da je v pretežni meri prevzela nadzor nad jugom države in mejo z območjem Gaze ter Hamasove borce pregnala iz več kot deset mest in kibucev. Kljub temu so se še v torek zvečer v mestu Aškelon izraelski vojaki ob podpori helikopterjev in dronov spopadali z več napadalci, tri so po navedbah vojske ubili. Iz Gaze so nad Aškelon poletele nove rakete.



Prizori iz Gaze. Video: Reuters

9.53 Danska in Švedska ustavili razvojno pomoč za palestinska ozemlja

Zaradi napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael sta v torek Danska in Švedska začasno ustavili razvojno pomoč za palestinska ozemlja, humanitarno pomoč pa ohranili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Danska vlada je sporočila, da je odločila ustaviti izplačilo razvojne pomoči, saj želi z njenim temeljitim pregledom zagotoviti, da danskih sredstev ne bodo zlorabili za posredno podporo terorističnim organizacijam, ki napadajo Izrael. Dodala je, da bodo pregled izvedli "v tesnem dialogu z danskimi partnerji v EU in nordijskimi državami", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih danskega zunanjega ministrstva gre za 72 milijonov danskih kron (okoli 9,7 milijona evrov) za letos, potem ko je Köbenhavn letos za palestinska ozemlja že namenil 115 milijonov danskih kron (okoli 15,4 milijona evrov).

Tudi v Stockholmu so odločitev utemeljili s tem, da ne želijo, da bi denar švedskih davkoplačevalcev šel v roke tistim, ki se ne distancirajo od terorizma. Tako letos za razvojno pomoč ne bodo namenili okoli 57 milijonov švedskih kron (okoli pet milijonov evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ustavitev razvojne pomoči Palestini s ciljem njenega pregleda sta zaradi napada Hamasa na Izrael v ponedeljek že objavili Avstrija in Nemčija.

8.30 V Izrael prispela prva ameriška vojaška pomoč

Prvič od začetka spopadov med izraelsko vojsko in palestinsko teroristično organizacijo Hamas pred petimi dnevi je v Izrael ponoči prispelo prvo ameriško letalo s strelivom za izraelsko vojsko. To je danes sporočila izraelska vojska, ki se je ZDA zahvalila za podporo.

Vojska je sporočila, da je letalo z naprednim strelivom pristalo v letalskem oporišču Nevatim na jugu države in da je namenjeno za "izvedbo pomembnih napadov in pripravo na nadaljnje scenarije", je poročanje izraelskih medijev povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.

Izraelska vojska se je zahvalila ZDA za podporo. "Naši skupni sovražniki vedo, da je sodelovanje med našima vojskama močnejše kot kadarkoli prej in ključni dejavnik varnosti in stabilnosti v regiji," so zapisali v izjavi.

V vzhodno Sredozemlje je medtem prispela ameriška letalonosilka Gerald Ford, največja vojaška ladja na svetu, z osmimi eskadriljami letal, križarko z vodenimi raketami ter rušilci z vodenimi raketami, so sporočili iz centralnega poveljstva ameriške vojske. S ciljem odvračanja Izraelu sovražnih akterjev oziroma preprečitve dodatne zaostritve razmer ali razširitve vojne so napovedali tudi napotitev več vojaških letal F-15, F-16 in A-10.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford Foto: Aleksander Kolednik

Prihod ameriške vojaške pomoči, kot tudi dodatne okrepitve, če jih bodo potrebovali, je v torkovem telefonskem pogovoru izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju napovedal ameriški predsednik Joe Biden. Govorila sta tudi o prizadevanjih obeh držav, da se zagotovi, da noben sovražnik Izraela ne bo mogel izkoristiti trenutnega položaja v svojo korist.

7.50 Oskrba z elektriko v Gazi bo kmalu prekinjena

Elektrika se bo v Gazi ustavila "v nekaj urah", je po navedbah CNN-ovega dopisnika Abeerja Salmana posvarila vlada.

"Vse osnovne storitve v Gazi so odvisne od elektrike in jih ne bo mogoče upravljati z generatorji zaradi preprečevanja dobave goriva skozi Rafah," so v izjavi sporočili iz vladnega urada za medije v Gazi.

Gaza Foto: Reuters

7.35 V spopadih več kot dva tisoč žrtev

Spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas so do zdaj zahtevali že več kot 2.000 življenj, je danes sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske. Izraelske letalske sile so ponoči nadaljevale napade na območje Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije.

Število smrtnih žrtev v Izraelu je naraslo na najmanj 1.200, je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske. Velika večina smrtnih žrtev so bili po njegovih navedbah civilisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je do torka zvečer na območju Gaze zaradi protinapadov izraelskega letalstva umrlo najmanj 900 ljudi.

Izraelska vojska Foto: Reuters

Več deset bojnih letal je danes zgodaj zjutraj napadlo več kot 200 ciljev na območju Al Furqan, od koder naj bi Hamas načrtoval in izvajal napade na Izrael, je sporočila izraelska vojska. V 24 urah je bil to že tretji obsežen napad na območju Gaze.

Po navedbah Izraela je prišlo tudi do streljanja na meji z Libanonom, izraelske sile pa so odgovorile tudi na strele iz Sirije, poroča britanski BBC.

Po podatkih Združenih narodov je zaradi izraelskih zračnih napadov v Gazi razseljenih več kot 260 tisoč ljudi.

6.20 Izrael odgovoril na bombardiranje iz Sirije

Izraelska vojska je v torek zvečer z Golanske planote napadla cilje v Siriji, potem ko so od tam priletele granate, poroča AFP, ki se sklicuje na izraelske vojaške vire.

"Vojska odgovarja s topništvom in minometi proti viru ognja v Siriji," je sporočila izraelska vojska, ki dodaja, da je šlo za minometne izstrelke.

Gre za prvo izmenjavo ognja med Izraelom in Sirijo, odkar je Hamas v soboto sprožil obsežen napad na Izrael, ki se je v torek obstreljeval tudi s Hezbolahom v Libanonu.

Izrael si je leta 1981 formalno priključil Golansko planoto, ki jo je pred tem odvzel Siriji, česar mednarodna skupnost ne priznava.

6.00 Blinken v četrtek v Izrael

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek komentiral dogajanje v Izraelu in napade pripadnikov palestinskega gibanja Hamas označil za dejanja čistega zla. Ponovno je zagotovil, da ZDA stojijo ob strani Izraelu in mu bodo pomagale pri obrambi pred terorizmom.

"Edini razlog za obstoj Hamasa je, da pobija Jude. Pobijali so dojenčke, celotne družine, mlade, ki so slavili mir na glasbenem festivalu. Grozijo, da bodo pobili talce. Njihova žeja po krvi v spomin vrača najhujša dejanja Islamske države ter obuja boleče spomine na tisočletje antisemitizma in genocida Judov," je povedal predsednik ZDA.

"ZDA stojijo za Izraelom in zagotovili bomo, da bodo imeli vse potrebno za obrambo. Za terorizem ni izgovora. Hamas se ne zavzema za pravice Palestincev, ampak jih uporablja kot živi ščit," je dejal Biden in dodal, da imajo vse države dolžnost, da odgovorijo na takšna grozodejstva. V Izraelu je do zdaj umrlo 14 državljanov ZDA, več pa jih je tudi talcev Hamasa. Potrdil je, da so v bližino Izraela poslali bojno skupino ladij z letalonosilko in da bodo poslali dodatne okrepitve, če bo treba.

Antony Blinken Foto: Guliverimage/dpa Medtem so po poročanju tiskovnih agencij z ameriškega zunanjega ministrstva sporočili, da bo državni sekretar Antony Blinken predvidoma v četrtek odpotoval v Izrael. Kot je napovedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Matthew Miller, želi Blinken z izraelskimi partnerji govoriti o razmerah in o tem, kako najbolje podpreti Izrael "v boju proti teroristom, ki so izvedli te strašne napade".