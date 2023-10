Zgodovinski teroristični napad: obramboslovca pojasnjujeta, kaj nas čaka

Hamasovi islamski skrajneži so v sobotnem napadu na Izrael samo na glasbenem festivalu v bližini Gaze pobili več kot 260 ljudi, številne pa ugrabili in odpeljali kot talce. Skupno število žrtev je po sedanjih podatkih višje od 900.

"Odgovor Izraela se mi zdi pričakovan in z njihovega vidika edini mogoč. Oblast ima nalogo, da zavaruje svoje državljane," o odzivu Izraela na napad palestinske teroristične organizacije Hamas, kakršnega Izrael v svoji zgodovini še ni doživel, pravi obramboslovka Jelena Juvan, a ob tem opozarja, da bi lahko Izrael položaj izkoristil in območje Gaze, od koder so Hamasovi islamisti izvedli napad, zravnal z zemljo. "Ne moremo biti prepričani, da Rusija ne bo s pošiljanjem svojih skupin ljudi poskušala tudi na samem terenu vplivati na položaj, tako kot to počne že drugje, recimo v Afriki," pa meni obramboslovec Iztok Prezelj.

"Resnično se mi zdi neverjetno, da izraelska obveščevalna služba in službe zavezniških držav, predvsem ZDA, niso zaznale priprav na napad in da Izrael ni ravnal preventivno. To se mi ob izjemno razvitem obrambnem sistemu Izraela zdi skoraj nemogoče. Priprave na takšen napad se zagotovo ne zgodijo čez noč. Po nekaterih informacijah naj bi se sicer zgodil tudi kibernetski napad Irana, ki naj bi onesposobil izraelski obrambni sistem, a te informacije še niso potrjene," pojasnjuje Juvanova, ki se ji zdi odziv z napadi na cilje Hamasa in drugih islamističnih skupin v Gazi z vidika Izraela edini mogoč.

"Odgovor Izraela se mi zdi pričakovan in z njihovega vidika edini mogoč. Oblast ima nalogo, da zavaruje svoje državljane, res pa lahko Izrael ta položaj izkoristi za, če lahko tako rečem, dokončno rešitev palestinskega vprašanja, s tem da Gazo zravna z zemljo, kar tudi napoveduje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu sicer Palestincem v Gazi svetuje, naj se umaknejo, ampak dejansko tega ozemlja ne morejo zapustiti, saj je tudi meja z Egiptom zaprta. Tem ljudem, če se hočejo izogniti izjemnemu številu civilnih žrtev, je treba omogočiti umik, morda prek morja ali pa v dogovoru z Egiptom, da omogoči neke koridorje," je pojasnila.

"Če obstajajo neki sum ali dokazi, da pomoč EU dejansko konča v rokah Hamasa, potem je to problem, saj je namenjena civilistom, ki pa jim je treba pomagati," pravi Jelena Juvan. Foto: FDV

Kaj bo s pomočjo EU Palestini?

"Evropska komisija odločno obsoja teroristične napade Hamasa na Izrael pretekli konec tedna. Po teh dogodkih komisija sproža nujni pregled pomoči EU za Palestino," so sporočili iz tiskovne službe Evropske komisije. Cilj tega pregleda je zagotoviti, da evropska sredstva posredno ne omogočajo napadov terorističnih organizacij na Izrael. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki se bo danes udeležila zasedanja zunanjih ministrov EU, se je zavzela za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč EU Palestincem. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je medtem na družbenem omrežju X zapisal, da se bo humanitarna pomoč EU za Palestince v stiski nadaljevala, dokler bo treba.

Juvanova meni, da se pri tej pomoči postavlja vprašanje, ali pride v prave roke. "Če obstajajo neki sum ali dokazi, da dejansko konča v rokah Hamasa, potem je to problem, saj je namenjena civilistom, ki pa jim je treba pomagati, kot je rekel komisar Lenarčič," je dodala.

"Gaza je zelo urbanizirano območje, zato se Izraelci ne bodo mogli izogniti velikemu številu civilnih žrtev," svari Prezelj. Foto: STA

Prezelj: Posledice bodo dramatične

"Videli smo največji teroristični napad na svetu po napadu 11. septembra 2001 v ZDA, z največjim številom žrtev in dramatičnimi posledicami, ki jih bomo v celoti videli šele čez nekaj časa. Prav tako smo že priča eni največjih protiterorističnih operacij, ki jo bo v resnici zelo težko izvesti. Gaza je namreč zelo urbanizirano območje, zato se Izraelci ne bodo mogli izogniti velikemu številu civilnih žrtev," pa pojasnjuje Iztok Prezelj in dodaja:

"Vsi zunanji akterji bodo ta konkretni lokalni konflikt želeli izkoristiti v svoj prid. To velja tudi za Rusijo, ki se bo prej postavila na stran Palestincev ali pa vsaj igrala vlogo nekega razsodnika in opazovalca, ki se bo zavzemal za mirno rešitev. Hkrati pa ne moremo biti prepričani, da Rusija ne bo s pošiljanjem svojih skupin ljudi poskušala tudi na samem terenu vplivati na položaj, tako kot to počne že drugje, recimo v Afriki."