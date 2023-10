Hamasovci ugrabili mamo z dvema otrokoma #video

Širi Silberman-Bibas in mož Jarden Bibas sta bila skupaj z otrokoma, štiriletnim Arielom in devetletnim Kfirom, v hiši, ko je družina zaslišala strele. Tik preden so napadalci vdrli v njihov dom, je možu uspelo sorodnikom poslati kratko sporočilo: "Radi vas imamo, prihajajo notri."

Od takrat se je za njimi izgubila vsaka sled, so jih pa sorodniki prepoznali na spodnjem posnetku, ki se je razširil po družbenih omrežjih. Hamasovci ženski obljubljajo, da jo bodo zaščitili, da ji nihče ne bo nič naredil in ji pokazali, da so človeški, zato lahko sklepamo, da gre v tem primeru za poskus propalestinske propagande.

"Zaščitite njeno življenje. Videla bo, da smo človeški, ne tako kot oni (Izrael, op.a). Nihče ti ne bo škodoval. Vedeti mora, da smo človeški. Ima otroka," vzklikajo Hamasovci na posnetku.

"Upamo, da so živi in da so skupaj. Želimo si, da se čim prej vrnejo domov in da jih močno objamemo," je za Times povedala sorodnica. Bojijo se, da so jih hamasovci vzeli za talce in odpeljali v Gazo, tako kot so to storili v več kot sto primerih.