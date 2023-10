Izrael: Napadli bomo s silo, kot še nikoli doslej #vŽivo

Ob stopnjevanju nasilja v Izraelu, kjer se po sobotnih napadih gibanja Hamas nadaljujejo spopadi in raketno obstreljevanje med izraelskimi silami in palestinskimi skrajneži, bodo o razmerah danes razpravljali zunanji ministri EU. Pred stopnjevanjem konflikta na širšo regijo je v ponedeljek zvečer posvaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Poudarki dneva:

6.00 Ob stopnjevanju nasilja v Izraelu o razmerah danes tudi zunanji ministri EU

Današnje zasedanje zunanjih ministrov EU je sklical visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Potekalo bo delno v fizični obliki v omanski prestolnici Maskat, kjer se mudi Borrell in več ministrov članic, in prek video povezave.

Zasedanja se bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je v ponedeljek na družbenem omrežju X zapisala, da je prekinitev nasilja in umiritev razmer bistvenega pomena, da se prepreči razširitev konflikta na Zahodni Breg in širšo regijo. Zavzela se je tudi za nadaljnjo humanitarno in razvojno pomoč EU Palestincem.

Izraelska vojska je v povračilo na območju Gaze iz zraka in s topništvom zadela več sto tarč, medtem ko so skrajneži nadaljevali raketiranje izraelskih mest. Število smrtnih žrtev na obeh straneh narašča in je preseglo 1.500, ranjenih je več tisoč ljudi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek napovedal, da bo odziv Izraela na Hamasov napad spremenil Bližnji vzhod ter pozval opozicijo k oblikovanju vlade narodne enotnosti. Visoki uradnik ameriškega obrambnega ministrstva pa je v ponedeljek zvečer po poročanju AFP posvaril Hezbolah, naj ne sprejme "napačne odločitve" in odpre druge fronte proti Izraelu, potem ko je napadel izraelski vojašnici.

Voditelji zahodnih držav - ZDA, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Italije - so po telefonski konferenci v skupni izjavi v ponedeljek zvečer izrazili trdno in enotno podporo državi Izrael ter brezpogojno obsodbo Hamasa in njegovih terorističnih dejanj, pa je sporočila Bela hiša.

"Dajemo jasno vedeti, da ni nobenega opravičila za teroristična dejanja Hamasa, ki nimajo nobene legitimnosti in jih morajo vsi obsoditi. Za terorizem nikoli ni opravičila. Svet je zadnje dni z grozo spremljal kako so Hamasovi teroristi pobijali družine, 200 mladih na glasbenem festivalu in ugrabljali ostarele ženske, otroke in celotne družine, ki jih imajo sedaj za talce," so sporočili voditelji držav, Američan Joe Biden, Britanec Rishi Sunak, Nemec Olaf Scholz, Francoz Emmanuel Macron in Italijanka Giorgia Meloni.

"Naše države bodo podpirale Izrael v obrambi pred takšnimi grozodejstvi. Poudarjamo tudi, da to ni trenutek za sovražnike Izraela, da izkoristijo te napade v svojo korist. Vsi priznavamo legitimne težnje Palestincev in podpiramo enako pravico in svobodo tako za Izraelce kot za Palestince. Vendar Hamas ne predstavlja teh teženj in Palestincem ne ponuja drugega kot še več terorizma in prelivanja krvi," piše v sporočilu voditeljev, ki so napovedali usklajeno pomoč za obrambo Izraela in za ustvarjanje pogojev za mir na Bližnjem vzhodu.