Matej Tašner Vatovec vladi predlaga priznanje Palestine

"Ob napadih palestinskih milic na Izrael obsojamo uporabo orožja, ki je uperjeno zoper civilno prebivalstvo. Obenem pa opozarjamo, da nobena vojna ne bo prinesla rešitve, ampak bo samo poglobila konflikt, katerega posledica bo še več mrtvih in razdejanje za tako za Izrael kot Palestino," je opozoril poslanec Levice Matej Tašner Vatovec , vladi pa predlagal, da začne postopke za priznanje Palestine. "Edini način, ki bo to pot začel, je priznanje Palestine - dolg, ki ga ima tudi Slovenija, predvsem v luči svoje zgodovine," je dejal.

Stopnjevanje konflikta med Palestino in Izraelom namreč ne bo prineslo rešitve spora med državama, ki traja vse od leta 1967, ko je Izrael z vojsko okupiral in koloniziral palestinska ozemlja, je v imenu Levice še zapisal Tašner Vatovec in opozoril, da da nobena vojna ne bo prinesla rešitve, ampak bo samo poglobila konflikt, katerega posledica bo še več mrtvih in razdejanje tako za Izrael kot Palestino.

Vlada naj pristopi h kampanji za obsodbo Izraela

Poslanska skupina Levica zato opozarja, da morajo svetovni voditelji čimprej reagirati in zastaviti svoje ime za prekinitev ognja in začetek novih mirovnih pogajanj. "Edini način, ki bo to pot začel, je priznanje Palestine - dolg, ki ga ima tudi Slovenija, predvsem v luči svoje zgodovine," je še dodal.

V poslanski skupini je predlagal, da vlada preuči vse možnosti za vzpostavitev sistema nadzora in prepovedi izraelskega blaga, ki prihaja z okupiranih palestinskih ozemelj. "Vlada naj aktivno pristopi h kampanji za obsodbo Izraela kot ene največjih kršiteljic mednarodnega prava in kolonialno silo znotraj Evropske unije, vključno z uvedbo sankcij proti Izraelu," še piše v pobudi vodje poslanske skupine Levica.