Vojna v Izraelu: oglasila se je Nataša Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob sobotni eskalaciji nasilja med Izraelci in Palestinci, v katerega se je danes vpletlo še libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, na družbenem omrežju X obsodila "vsak napad na civilno prebivalstvo". Ob tem se je zavzela za zadržanost vseh strani.

"Verjamem, da je zdaj čas za zadržanost vseh strani, da bi preprečili stopnjevanje nasilja ter nadaljnje izgube življenj in trpljenje civilistov," je zapisala predsednica. "Moje misli so z vsemi žrtvami in njihovimi najdražjimi," je dodala.

Palestinsko skrajno gibanje Hamas je v soboto napadlo Izrael, ta pa se je silovito odzval. V nepričakovani eskalaciji nasilja, najhujši na območju v več desetletjih, je doslej umrlo že več kot 500 ljudi na obeh straneh, več kot 2000 pa je ranjenih. Po besedah izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja prihaja dolga in težka vojna.

Napad Hamasa je že v soboto obsodilo več članic EU, vključno s Slovenijo, pa tudi Velika Britanija, ZDA, Ukrajina in Indija. Obsodbe nasilja in pozivi k miru prihajajo z vsega sveta.