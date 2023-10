"Med tistimi, ki govorijo o izraelskem apartheidu, noben ne sedi v zaklonišču v Ljubljani"

"To niso borci za svobodo ali karkoli podobnega, kar smo lahko ponekod slišali. To so preprosto teroristi, ki jih lahko glede na njihova barbarska dejanja primerjamo samo še z Islamsko državo," o Hamasu pravi veleposlanik Ze'ev Boker.

"To niso borci za svobodo ali karkoli podobnega, kar smo lahko ponekod slišali. To so preprosto teroristi, ki jih lahko glede na njihova barbarska dejanja primerjamo samo še z Islamsko državo," o Hamasu pravi veleposlanik Ze'ev Boker. Foto: Izraelsko veleposlaništvo

Gospod veleposlanik, kakšna je trenutna situacija v Izraelu po hamasovem terorističnem napadu?

Najprej hvala za vaš klic. Preden preideva na trenutno stanje, je treba pogledati, kaj se je zgodilo v soboto zjutraj. Doživeli smo neizzvan napad več sto hamasovih teroristov. To niso borci za svobodo ali karkoli podobnega, kar smo lahko ponekod slišali. To so preprosto teroristi, ki jih lahko glede na njihova barbarska dejanja primerjamo samo še z Islamsko državo.

Prepričan sem, da so vaši bralci spremljali poročila iz napadenih območij v naši državi. Namenoma so napadli civiliste. Pobijali so stare in mlade. Pripadniki Hamasa in palestinske teroristične organizacije Islamski džihad so odpeljali najmanj sto talcev. Do spopadov je prišlo v kibucih in drugih krajih, za katere si nikoli nismo mislili, da se bo na njih potrebno ljudem boriti za življenje. Skoraj vsak ima prijatelja, ki je izgubil življenje ali bil ranjen. Za nas je to velika tragedija.

Številke so neverjetne. Po sedanjih podatkih smo izgubili blizu tisoč ljudi, večinoma civilistov. Ranjenih je več kot dva tisoč. Družine so ločene. Mnogi ne vedo, kaj se je zgodilo z njihovimi najdražjimi. Ob tem vidimo, da nas na naši severni meji z Libanonom preizkuša tudi Hezbolah, ki hoče v konflikt vnesti še dodatno dimenzijo.

Močna podpora, ki smo jo dobili s strani številnih držav, med njimi tudi Slovenije in drugi držav članic Evropske unije, nam daje vzpodbudo, za kar smo zelo hvaležni. Stališče, ki so ga že v soboto zavzeli slovenski premier, zunanja ministrica in predsednica, je bilo z vidika obsodbe terorističnega napada, solidarnosti z Izraelom in njegove pravice do samoobrambe, zelo jasno.

Izjava naše vlade je bila tudi zelo jasna. Nevtralizirali bomo hamasov vojaški aparat. Ne moremo, nihče ne more, tolerirati prisotnosti terorističnih organizacij na svoji meji.

Kako nameravate premagati Hamas? Katere konkretne poteze boste potegnili?

Ne bom šel v podrobnosti. Načrtovanje in izvedba nevtralizacije hamasovih vojaških kapacitet je stvar naših obrambnih sil in njegovega vodstva. Nobena država ne bi mogla tolerirati takšnega barbarskega napada na svoje državljane. Kot sem rekel, nas močna podpora in razumevanje drugih držav držijo pokonci. Prve so tukaj ZDA, ki so poslale tudi svojo letalonosilko in specialne enote, pripravljene pa so nam zagotavljati tudi nujno potrebno opremo, ki jo potrebujemo za zaščito svojih državljanov.

Ko berete novice, si samo predstavljajte, kako bi bilo, če bi recimo bila iz kateregakoli dela Slovenije ali pa iz katere od sosednjih držav napadena Ljubljana. Na srečo vam je leta 1991 uspelo samostojnost zagotoviti v desetih dneh in z veliko nižjim številom žrtev, kot smo jih mi utrpeli v zadnjem napadu.

Mnogi po celem svetu se sprašujejo, kako vašim obrambnim silam, ki slovijo kot ene najboljših na svetu, ni uspelo preprečiti sobotnega napada.

Nihče ni imun na takšne "blackoute", tudi Izrael ne, kljub sofisticiranemu obveščevalnemu sistemu. Veste, da je bila v teh dneh 50. obletnica jomkipurske vojne iz leta 1973, ko izraelski obveščevalci niso razbrali namer Egipta in Sirije. Takrat smo potrebovali veliko časa, da smo obrnili položaj.

Sobota ni bil najboljši dan za našo obveščevalno službo in vojaški aparat, milo rečeno. Če berete izraelske medije, vidite, da o tem veliko razpravljajo. Zadevo bomo temeljito preiskali, ko bomo zmagali v tej vojni. Druge možnosti, kot je zmaga, nimamo. Alternative ni.

Številne skrbi usoda civilnega prebivalstva v Gazi. Lahko Izrael med poskusom uničenja Hamasa zagotovi spoštovanje mednarodnega vojaškega in humanitarnega prava?

Kot prvo, moramo zaščititi svoje državljane. Prva naloga vsake države je zaščita svojih ljudi. Pri tem bomo poskusili biti kar se da previdni. Proti civilnemu prebivalstvu Gaze nimamo nič. V preteklosti smo jim poskušali pomagati na različne načine, a je Hamas pobral denar, ki so ga dobili iz več različnih virov, in ga preusmeril v vojaške priprave.

Hamas prebivalce Gaze zlorablja kot talce, enako kot bodo zdaj uporabili ugrabljene Izraelce. Odpeljali jih bodo v vojaške štabe, izstrelišča raket in druge vojaške tarče. Mi bomo poskušali biti nadvse previdni, a mislim, da vsi razumejo, da moramo njihov vojaški aparat.

Kritiki Izraela, med njimi tudi v slovenski stranki Levica, vaši državi očitajo okupacijo palestinskih ozemelj in politiko apartheida zoper Palestince. Kako to komentirate?

Seveda sprejemamo tudi kritike. Vsak nas ima pravico kritizirati. Toda v tem trenutku je to nezaslišano. Ne bom imenoval nobene slovenske stranke. Vi jih bolje poznate kot jaz. Sedaj priti na plano z izjavami o okupaciji in aparthaidu, celo brez omembe tisoč žrtev tega barbarskega terorističnega napada!? Preden nas kdo napade in kritizira, bi moral imeti vsaj nekaj sočutja in obsoditi barbarski napad. Takšni pozivi, pa naj bodo v Sloveniji ali iz drugih krajev po Evropi, so nesprejemljivi. Lahko nas kritizirate, lahko pa pridete tudi s konstruktivnimi predlogi za rešitev konflikta. V preteklosti smo se pogovarjali s palestinskim vodstvom. Sporazum iz Osla je bil del tega procesa, v katerem sem tudi sam sodeloval. Da se torej pogovarjati.

Kakšne bodo posledice hamasovega terorističnega napada za celoten Bližnji vzhod?

Z naše perspektive moramo biti v tem trenutku osredotočeni predvsem na to, kako priti nazaj v situacijo, da bodo naši državljani lahko spet mirno živeli. Mimogrede, ne gre samo za jug države. Nahajam se v Jeruzalemu, na področju katerega so prav tako bile žrtve. V ponedeljek sem zaradi Hamasovih raket moral trikrat v zaklonišče. Med tistimi, ki Izrael imenujejo apartheid, noben ne sedi v zaklonišču v Ljubljani, medtem ko bi iz Madžarske, Hrvaške ali Italije letele rakete na slovensko prebivalstvo. Vsak bi moral pred takšnimi izjavami dvakrat premisliti.

Glede geopolitične situacije pa je prezgodaj reči. Vemo, da je stvar zelo razgibana, a ne vedno v negativno smer. Pred vojno je bila iniciativa glede zbliževanja s Savdsko Arabijo, pogovarjali smo se tudi z zalivskimi državami. Mimogrede, nekatere med njimi v tem trenutku močno obsojajo Hamas in podpirajo Izrael. Če pogledate zadnjo sejo Varnostnega sveta Združenih Narodov, boste to videli. Tudi njihova podpora nas opogumlja. Pred začetkom te vojne je obstajal tudi pozitiven razplet dogodkov in upam, da bo po koncu vojne ta luč na koncu tunela znova zasvetila.

Kakšna je dolgoročna rešitev spora med Izraelci in Palestinci? Je rešitev dveh držav še vedno mogoča?

Ne glede na to, katero vlado smo imeli, smo bili vedno pripravljeni, da sedemo s palestinskimi partnerji in razpravljamo o možnostih za mir in tesnejše odnose. Sem optimističen, da bomo konflikt uspeli rešiti na pravi način. Delal sem z nekdanjim premierjem Jicakom Rabinom, čigar vizija je bila jasna. Mislim, da so tudi njegovi nasledniki na palestinski strani iskali partnerje, kar pa teroristi, ki pobijajo otroke, zajemajo talce in pobijajo družine na njihovih domovih, ne morejo biti. Ko govorimo o partnerjih za mir, govorimo o ljudeh, ki so pripravljeni dati nasilje in terorizem na stran.