SDS zahteva sklic izredne seje DZ na temo ustavitve nezakonitih migracij

Od 1. januarja do 30. septembra letos je policija zaznala 44.751 nezakonitih vstopov, v istem obdobju 2022 pa 18.433 nezakonitih vstopov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana, navajajo v SDS.

Nezakonito prehajanje schengenske meje predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za ostale države članice Evropske unije (EU), zato bi morala vlada sprejeti učinkovite ukrepe za preprečitev nezakonitega prehajanja meje, menijo v SDS. "Žal opažamo ravno nasprotno, da vlada pod vodstvom Roberta Goloba ni sposobna zagotoviti varnosti in zakonitosti na meji," so v poslanski skupini SDS zapisali v obrazložitvi zahteve za sklic seje.

Vlada se je zavezala, da bo z "vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije" in krepila strokovne argumente pri političnem odločanju. Da temu ne sledi, izhaja iz statističnih podatkov o nedovoljenih migracijah na območju Slovenije. Iz poročil policije namreč izhaja, da se število nezakonitih prehodov državne meje povečuje. Od 1. januarja do 30. septembra letos je policija zaznala 44.751 nezakonitih vstopov, v istem obdobju 2022 pa 18.433 nezakonitih vstopov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana, navajajo v SDS.

SDS predlaga pet sklepov

Prav tako to izhaja iz poročil policije o povečanem številu kaznivih dejanj zoper premoženje in telo ter spolno nedotakljivost, zatrjujejo v SDS.

Poslanska skupina SDS DZ v sprejem predlaga pet sklepov, in sicer naj DZ pozove vlado, da takoj pripravi in okrepi prisotnost policije na kritičnih mejnih točkah, povezanih z migracijskimi tokovi, posebej na tistih delih meje s Hrvaško, kjer je število nezakonitih prehodov največje. DZ naj vlado pozove tudi, da okrepi aktivnosti za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter za pomoč pri tem vključi tudi pripadnike Slovenske vojske. Vlada naj sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejše varovanje državljank in državljanov Slovenije, njihovega premoženja ter pri tem uporabi ustreznejšo kadrovsko razporeditev policije, predlaga SDS.

Po mnenju SDS mora DZ vlado pozvati k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic EU, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Hrvaški pri varovanju zunanjih meja EU. Vlada bi morala tudi odpraviti sklep, ki ga je sprejela 1. decembra 2022, na podlagi katerega se je odločila, da sprejme 50 državljanov Turčije ali Afganistana, so še zapisali v obrazložitvi zahteve.

