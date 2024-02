Dravograjski policisti so na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje opravili hišno preiskavo pri 18-letniku iz okolice Dravograda, so sporočili iz celjske policijske uprave.

Policisti so našli in zasegli pištolo, več zavitkov konoplje in hašiša ter predmete, ki se uporabljajo pri preprodaji in uživanju prepovedanih drog.

Foto: PU Celje

V hiši je imel tudi prirejen prostor za izdelovanje razstreliva.

Tam so našli in zasegli še 1.850 kosov prepovedane pirotehnike, en kilogram smodnika, pet kilogramov različnih snovi za izdelovanje eksploziva in še 30 večjih tulcev, napolnjenih z eksplozivom in vžigalno vrvico domače izdelave.

Foto: PU Celje

Foto: PU Celje

Osemnajstletnika bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj grožnje in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

Foto: PU Celje

Prav tako bodo zoper njega uvedli postopek o prekršku po zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter postopek po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.