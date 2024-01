Sredi kalifornijske puščave našli šest prerešetanih trupel

Trupla so na oddaljenem območju ob avtocesti 395 v bližini mesta El Mirage, približno 97 kilometrov severovzhodno od Los Angelesa, šerifovi namestniki odkrili prejšnji torek.

Vseh šest žrtev je umrlo zaradi strelnih ran, štiri med njimi so imele tudi opekline, trupla pa so našli na križišču dveh makadamskih cest. Na kraju so našli tudi dve s strelnimi luknjami prerešetani vozili, terensko vozilo in enoprostorca. Štiri žrtve so našli eno ob drugi, eno od trupel so našli v enem od vozil, šesta žrtev je ležala na tleh v bližini.

Sheriff announced 5 murder suspects arrested without bail.

Claim it's a weed deal gone bad. Possible cartel from Honduras. Leaving six murdered and charred bodies in the Mojave desert. Could open borders have anything to do with this? pic.twitter.com/ufG1UabsMk