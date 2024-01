Dan po umoru srbskega morilca v brazilskem mestu aretirali Hrvata

Hrvata Darka Malića so aretirali na pravoslavni božič 6. januarja, osumljen pa naj bi bil vodenja kriminalne združbe, ki je v Santosu prodajala mamila, poroča srbski Kurir.

Foto: Divulgação/Polícia Civil Po navedbah brazilske policije so Malića aretirali med hišno preiskavo v soseski Caminho da Capela. Kurir poroča, da je Malić spal, ko so agenti vdrli na posestvo. Med preiskavo so zasegli okoli 190 gramov hašiša, mobilni telefon, tablico, nekaj denarja, tehtnico za natančno merjenje, hrvaško osebno izkaznico in vizitke na ime Darko Malić. Maliću so odvzeli prostost, zasežena mamila ter telefon in tablico pa poslali na forenzično preiskavo.

Brazilski mediji o morebitni povezavi med likvidacijo Geislerja in prijetjem Malića ne poročajo

Brazilski mediji niso navedli, ali je aretacija Malića povezana z likvidacijo Darka Geislerja iz Pančeva, ki so ga noč pred aretacijo hrvaškega državljana likvidirali v Santosu pred očmi njegove žene in otroka.

Preiskava umora Geislerja še poteka, brazilska policija pa ne izključuje možnosti, da je bil motiv za okrutno likvidacijo maščevanje.

Geisler, s pravim priimkom Nedeljković, je v Braziliji uporabljal lažno identiteto s ponarejenim slovenskim potnim listom z imenom Dejan Kovač. Po poročanju srbskih medijev so zanj domnevali, da je mrtev že deset let.

Črna gora je za Geislerjem leta 2014 razpisala tiralico zaradi suma, da je sodeloval pri umoru Andrija Mrdaka pred vrati zapora Spuž v Podgorici. Mrdak, ki je bil tesen sodelavec prav tako umorjenega vodje barovske skupine Armina Muse Osmanagića, je bil tako kot Geisler ubit vpričo svoje žene.

Ime Geislerja oziroma Nedeljkovića se je pojavljalo tudi pri drugih umorih oziroma likvidacijah ter povezovalo z več kriminalnimi združbami v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

Žena Geislerja naj ne bi poznala njegove preteklosti

Umor Geislerja se je zgodil v petek zvečer (5. januarja) okoli 19.46, ko se je Nedeljković z ženo in štiriletnim sinom, ki ga je vozil v otroškem sedežu na kolesu, vračal proti domu. V nekem trenutku je izza njegovega hrbta pritekel neznani moški in ga večkrat ustrelil. Otrok je pri tem skupaj s kolesom padel na tla, na pomoč mu je priskočila mati. Storilec je v žrtev izstrelil najmanj tri naboje.

"Kar se je zgodilo v njegovem prejšnjem življenju, ni moja stvar. Moj sin je izgubil očeta, o njem vem samo to, kakšen je bil, ko smo živeli kot družina," je povedala žena umorjenega Geislerja, 34-letna Brazilka, ki je bila očividka moževega umora.