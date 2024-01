Filmski pobeg iz nemškega zapora: vrv si je spletel iz rjuh

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moškega so policisti aretirali dan po pobegu iz zapora. Foto: Shutterstock

Nemški mediji poročajo o pobegu, ki so ga opisali kot filmskega, saj je 28-letniku uspelo pobegniti iz zapora v Bad Reichenhallu, ne da bi pazniki sploh kaj opazili.

Zapornik si je spletel vrv iz rjuh in se iz svoje celice spustil približno šest metrov globoko skozi luknjo, ki jo je pred tem izkopal s pomočjo predmetov, ki so običajna oprema v zaporniški sobi, kot sta jedilni pribor in zlomljeno držalo za toaletni papir.

Beg iz zapora se je zgodil v noči na 17. december 2023, je prvi poročal Passauer Neue Presse. Le dan kasneje so 28-letnika znova aretirali v Traunsteinu.

Moški je bil v priporu od 16. februarja 2023 zaradi suma storitve posebno hude skupinske tatvine, motenja miru pokojnikov in med drugim tudi širjenja otroške pornografije. Obtožnica ga bremeni predvsem kraje sakralnih predmetov s pokopališč, iz cerkva in trgovin na območju Traunsteina.

Vpeljali bodo dodatno varnost

Po dogodku so v omenjenem zaporu uvedli postopke in ukrepe za dodatno varnost, so sporočili z ministrstva za pravosodje. Zapornikov na primer ne bodo več nameščali v celice z zunanjimi stenami.

Po navedbah Bad Reichenhalla sicer v tamkajšnjem zaporu že več kot 20 let ni bilo nobenega incidenta ali poskusa pobega.