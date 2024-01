V Ljubljani prijeli Slovenca, ki naj bi pomagal pobegniti sinu ruskega guvernerja

Policisti so na območju Ljubljane aretirali 39-letnega Mateja Janežiča, slovenskega državljana, ki naj bi Artjomu Usu, poslovnežu in sinu nekdanjega ruskega guvernerja, marca lani pomagal pobegniti iz hišnega pripora.

Ljubljanski organi so v petek izvršili previdnostni nalog zoper 39-letnega Slovenca Mateja Janežiča, enega od peterice, ki je ruskega poslovneža prepeljala čez mejo.

Koordinate Janežičevega zatočišča so bile znane. Karabinjerji so jih nemudoma sporočili slovenski policiji, ki ga je ustavila, zaslišala in mu odredila hišni pripor.

Janežič je v Italijo vstopil 14. oktobra 2023 z volvom S80 in storil več prometnih prekrškov, za kar so ga tudi oglobili. Bival je v luksuznem hotelu v središču mesta. Nato naj bi se odpravil v mesto Basiglio pri Milanu, kjer je bil Artjom Us v hišnem priporu. Da je slovenski državljan vpleten v pobeg, katerega podrobnosti javnosti še niso znane, po poročanju italijanskih medijev dokazujejo telefonski izpiski, s pomočjo katerih so mu policisti prišli na sled.

Izročiti bi ga morali ZDA, nato je pobegnil

Artjom Us je v ZDA obtožen zarote za prevaro ZDA, zarote za bančne prevare, pranja denarja, tihotapljenja nafte in drugih kršitev sankcij, uvedenih proti Rusiji. Oktobra 2022 so ga aretirali v Milanu.

Italijansko sodišče je nato lani odobrilo njegovo izročitev ZDA, Us pa je naslednji dan pobegnil iz Italije z avtomobilom prek Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine v Srbijo, od koder naj bi odpotoval v Rusijo. Italijanski preiskovalci so ugotovili, da so bili pri pobegu uporabljeni štirje avtomobili, skupno pa naj bi mu pomagalo pet oseb.

Decembra lani smo poročali, da naj bi v zvezi z njegovim pobegom na Hrvaškem prijeli 51-letnega državljana BiH, njegovega 26-letnega sina pa naj bi v Italiji prijeli italijanski policisti. Preostala dva osumljenca – srbska državljana Srdjan Lolić in Nebojša Ilić – naj bi se pred roko pravice skrivala v Srbiji.

Us je sicer sin nekdanjega ruskega guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa. ZDA trdijo, da je v Rusijo mimo sankcij spravil milijone sodov nafte iz Venezuele in občutljivo tehnološko opremo, ki se jo lahko uporabi za vojaške namene. Kot je poročal časnik Washington Post, so to opremo odkrili na bojiščih v Ukrajini.