ZDA ponujajo milijone za informacije o pobeglem Rusu, ki je prečkal Slovenijo

State Department je danes razpisal sedem milijonov dolarjev nagrade za informacije, ki bi privedle do aretacije ruskega poslovneža Artjoma Usa, ki je lani pred izročitvijo v ZDA pobegnil iz Italije v Rusijo in pri tem prečkal tudi Slovenijo. Na Hrvaškem so medtem aretirali državljana BiH, ki je Usu pri tem pomagal, danes poroča Washington Post.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller je sporočil, da tiralica sledi zvezni obtožnici proti Artjomu Usu in šestim soobtožencem na zveznem sodišču v Brooklynu, ki je bila vložena lani.

Artjom Us je obtožen zarote za prevaro ZDA, zarote za bančne prevare, pranja denarja, tihotapljenja nafte in drugih kršitev sankcij, uvedenih proti Rusiji.

Sin nekdanjega ruskega guvernerja sibirske regije Krasnojarsk Aleksandra Usa je obtožen, da je kriminalne dejavnosti izvajal prek svojega podjetja s sedežem v Hamburgu, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.

ZDA trdijo, da je v Rusijo mimo sankcij spravil milijone sodov nafte iz Venezuele in občutljivo tehnološko opremo, ki se lahko uporabi za vojaške namene. Kot navaja časnik Washington Post, so to opremo odkrili na bojiščih v Ukrajini.

Usa so lani oktobra aretirali v Milanu, ZDA pa so sprožile postopek za izročitev. Italijansko sodišče je izročitev odobrilo, Us pa je naslednji dan pobegnil iz Italije z avtomobilom prek Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine v Srbijo, od koder naj bi odpotoval v Rusijo.

Washington Post poroča, da se je nekdanji guverner Aleksander Us osebno zahvalil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za rešitev svojega sina Artjoma.

Na Hrvaškem aretirali Usovega pomočnika

Časnik danes poroča tudi, da so na Hrvaškem aretirali državljana Bosne in Hercegovine Vladimirja Jovančića, ki naj bi Usu pomagal pobegniti iz Italije. Ameriško zvezno tožilstvo je že sprožilo postopek za njegovo izročitev v ZDA. Bosanski Srb Jovančić naj bi skupaj z drugimi pripadniki srbske kriminalne združbe uredil vse potrebno za beg.

Po Usa je prišel z avtomobilom in kleščami, s katerimi je prerezal nadzorno zapestnico na gležnju, nato sta se odpeljala do Srbije. Jovanović naj bi za svoje delo dobil 50 tisoč ameriških dolarjev plačila, še navaja Washington Post.