Pijana v vrtec po otroka, nato povzročila prometno nesrečo

Med izvajanjem meritev hitrosti v Celju na odseku, kjer je hitrost vožnje omejena na 70 kilometrov na uro, so celjski policisti ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil s hitrostjo 131 kilometrov na uro. Foto: Shutterstock

Policisti so v zadnjih dneh na Celjskem in Koroškem obravnavali tri hujše prekrškarje v cestnem prometu. Na Ravnah na Koroškem je voznica pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo in odpeljala s kraja, voznik v Celju je vozil precej nad omejitvami, turškega voznika pa so oglobili zaradi nepravilnosti pri prevozu izrednega tovora.

Na Ravnah na Koroškem je voznica osebnega vozila v ponedeljek okoli 15. ure, medtem ko je šla v vrtec po otroka, v blagem levem ovinku izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala z vozišča in trčila v prometni znak, nato pa odpeljala s kraja dogodka. Policista sta pri obravnavi prometne nesreče našla registrsko tablico, ki je v trčenju padla z vozila.

Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče sta policista z voznico na njenem domu opravila razgovor. Ker je kazala očitne znake alkoholiziranosti, sta ji odredila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imela 0,88 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so voznici odredili strokovni pregled in ji začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Celjski policisti pa so na avtocesti kontrolirali voznika skupine vozil, državljana Turčije, ki je opravljal izredni prevoz tovora. Ugotovili so, da je tovor v višino meril kar 4,43 metra, vozilo pa ni bilo ustrezno označeno. Ob kontroli tehnične brezhibnosti vozila so ugotovili še, da je imelo vozilo na tretji tandemski osi popolnoma uničeno desno notranjo pnevmatiko priklopnega vozila.

Policisti so vozilo izločili iz prometa, vozniku pa izdali plačilni nalog v znesku 300 evrov in tudi plačilni nalog za pravno osebo iz Turčije v višini štiri tisoč evrov. Polovične zneske obeh glob je voznik plačal na kraju, so sporočili celjski policisti.

Med izvajanjem meritev hitrosti v Celju na odseku, kjer je hitrost vožnje omejena na 70 kilometrov na uro, pa so celjski policisti ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil s hitrostjo 131 kilometrov na uro. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

Tudi v tem primeru policisti napovedujejo obdolžilni predlog. Za storjen prekršek je predpisana sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih ima omenjeni prekrškar, in globa v višini 1.200 evrov, so še navedli na Policijski upravi (PU) Celje.