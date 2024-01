Policijski inšpektor vozil pod vplivom alkohola

Marko Kos, policijski inšpektor specialist, zaposlen v Centru za varovanje in zaščito, ki deluje pod okriljem Generalne policijske uprave (GPU), je po poročanju Večera vozil pod vplivom alkohola.

Po neuradnih informacijah omenjenega medija je Kos na zabavi božično-novoletnega koncerta Policijskega orkestra, ki je decembra lani potekal v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, pregloboko pogledal v kozarec. S službenim vozilom se je odpeljal s koncerta, ko ga je zaradi sumljivega vijuganja po cesti občan prijavil policiji. Kosu so odredili test alkoholiziranosti, ki je prekoračil dovoljeno vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Kos naj bi se po nekaterih informacijah zdaj zanimal za pridobitev pravice do pokojnine, s čimer bi se izognil suspenzu.

Kos za Večer zadeve ni želel komentirati, na policiji pa so potrdili, da Center za varovanje in zaščito na GPU zoper javnega uslužbenca vodi delovnopravne postopke zaradi odklonskega ravnanja.

Vozil pod vplivom alkohola, zdaj zaposlen pri ministru

Po nekaterih informacijah naj bi Kosa poskušal zaščititi celo minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, a so na ministrstvu za mariborski časnik to zanikali. So pa v Poklukarjevem kabinetu zaposlili nekdanjega generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Gregorja Hudriča. Tega so novembra lani zasačili, ko je službeno vozilo vozil pod vplivom alkohola. Zaradi svojega dejanja je Hudrič odstopil s položaja, novo zaposlitveno priložnost pa dobil pri ministru.