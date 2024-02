Trideset voznikov v Mariboru v rdečo luč na semaforju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Semafor ima svoj namen, so opozorili policisti. Foto: Getty Images

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v sredo v poostrenem nadzoru nad upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov v križišču Ptujske in Dogoške ceste v Mariboru ter na regionalni cesti v Radizelu ugotovili več kršitev vožnje v rdečo luč. "Takšno početje je nevarno," so opozorili, nadzore pa bodo zato izvajali tudi v prihodnosti.