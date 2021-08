Prvi tak semafor v Sloveniji: to so prednosti in nevarnosti #foto

Ko so z direkcije za ceste ob semafor na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti namestili kvadratno črno oznako z zeleno puščico, je ena izmed novosti novele zakona o pravilih cestnega prometa zaživela tudi v praksi. Na določenih križiščih, kjer bodo ali direkcija za ceste ali posamezne občine to ocenile kot dovolj varno in smotrno, bo mogoče desno zaviti tudi ob prižgani rdeči luči.

Vsaj kakšen mesec bo na novost opozarjal tudi tak prometni znak. Opozorila za voznike, ki bodo tu peljali naravnost po prednostni cesti, ne bo. Foto: Gregor Pavšič

Zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju je dovoljeno le na tistih semaforiziranih križiščih, kjer bo poleg rdeče luči nameščena črna tabla z zeleno puščico, obrnjena v desno. Pri tem pa velja, da se mora voznik, ki se odloči, da bo zavil desno ob rdeči luči na semaforju, prepričati, da to lahko stori varno, da je torej vozišče, na katero se vključuje, prazno. Takšna ureditev bo še najbolje delovala v semaforiziranih križiščih s samostojnim pasom za zavijanje v desno in tam, kjer ni pešcev.

To novost so že vključili tudi v teoretični in praktični del programa slovenskih šol vožnje. V prihodnjih tednih se podobne rešitve selijo tudi v druga mesta v Sloveniji. To se bo dogajalo postopno, in sicer po oceni varnosti in izdelanih prostorskih elaboratih.

Prvi v Sloveniji. Tu bo mogoče desno zaviti tudi ob rdeči luči @SiolNEWS pic.twitter.com/A4XyrYQ2fU — Gregor Pavsic (@GregorPavsic) August 19, 2021

Tak je pogled na novo ureditev križišča. Če z leve ni prometa, je dovoljeno speljati in desno zaviti ob rdeči luči. Foto: Gregor Pavšič

Na kaj je treba paziti?



"Še vedno pa je odločilna rdeča luč na semaforju. Če prvi avtomobil v koloni ne bo želel speljati desno, mu tega ni treba storiti," poudarja Jože Hribar, direktor agencije za varnost v prometu.



- Ustaviti se je treba pred polno črto, ki označuje znak stop.



- Preveriti je treba, da prometa z leve dejansko ni in da je zato zavijanje v rdečo varno.



- Med zavijanjem je treba paziti na morebitna prihajajoča vozila, pešce in kolesarje.



- Kolesarji in pešci imajo v križišču še vedno prednost, enako velja za vozila na prednostni cesti.

DS Aleš Mihelič ob postavitvi prvega prometnega znaka za zavijanje v desno pri rdeči luči na 🚦:"Po eni strani tako vplivamo na pretočnost prometnega sistema tam, kjer to okoliščine dopuščajo, po drugi strani pa je tudi okoljski vidik tisti, ki ni zanemarljiv". pic.twitter.com/VZDEfG0CZt — Ministrstvo za infrastrukturo (@mzi_rs) August 19, 2021

Hupanja za voznikom, ki ne bo želel speljati desno, ne sme biti

"Ocenjujemo, da bi to lahko bila dobrodošla novost, pri čemer izpostavljamo pomen izobraževanja voznikov, da bodo s to novo zakonodajno rešitvijo seznanjeni in jo bodo znali pravilno ter varno uporabljati," novost komentirajo pri AMZS.

"Nujno je zavedanje vseh voznikov, da zakonodaja tovrstno vožnjo odslej le omogoča, ne pa zahteva. Voznik naj se za ta manever odloči, če se bo pri tem počutil varno in suvereno. V nasprotnem primeru mu tega ni treba storiti, kar morajo upoštevati tudi vozniki za njim."

Vozniki, ki se znajdejo pred novim prometnim znakom, nimajo obveze, da zapeljejo v desno ob rdeči. Rdeča luč je še vedno primarna, voznik naj zavije, ko se prepriča, da to lahko stori varno.

👇Jože Hribar, direktor AVP 👇 pic.twitter.com/k2Niy3wK3a — Varnost prometa (@varnostprometa) August 19, 2021

Pred manevrom je treba ustaviti in se prepričati, da je cesta z leve strani resnično prosta. Še posebej bo treba paziti na pešce in kolesarje, prav tako na uporabnike električnih skirojev. Foto: Gregor Pavšič

Preglednost levo v križišču, ki je novo ureditev dobilo prvo, ni najboljša. Pogled motita tako tabla kot tudi grmovje. Foto: Gregor Pavšič