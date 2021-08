Deset novosti: pazite, jutri že nova prometna pravila

Nekatere napovedane spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa kmalu stopajo v veljavo in bodo opazno vplivale na vsakdanji promet. Spreminjajo se nekatere zagrožene globe, zakon ureja področje električnih skirojev, dovoljuje ponekod zavijanje v desno ob rdeči luči in podobno.

Vlada je julija sprejela predlog o spremembah Zakona o pravilih cestnega prometa, novela pa v veljavo stopa jutri, 11. julija. Zbrali smo nekaj najpomembnejših novosti, ki se dotikajo velike večine prometnih udeležencev.

Nižje globe za prekoračitev hitrosti

Sprememba glob za prekoračitev hitrosti sodi med najbolj opazne spremembe. Neprilagojena hitrost sicer ostaja med najpogostejšimi vzroki za najtežje prometne nesreče, kjer je lani med vzroki sicer prednjačil “nepravilen premik vozila”. V nekaterih primerih se bodo globe celo razpolovile. Vstopni razred predstavlja prekoračitev do 10 in ne več do pet kilometrov na uro. Spodaj primeri prekoračitev na omejitvi 50 kilometrov na uro. Globe za prekoračitve na omejitvi 30 kilometrov na uro bodo prav tako veliko nižje. Kdor bo tam peljal od 10 do 20 kilometrov na uro hitreje, bo dobil globo 120 in ne več 300 evrov kot do zdaj.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Foto: Gregor Pavšič

Precej strožje bodo globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. To zdaj postaja resnejši prekršek. Globa bo znašala 250 evrov, voznik pa bo prvič dobil tudi tri kazenske točke. Pozor tudi za uporabnike prevoznih sredstev kot so kolesa ali skiroji. Kdor bo med vožnjo uporabljal slušalke, bo prejel namesto 40 globo 120 evrov.

Kje se lahko vozimo z električnimi skiroji?

Električni skiroji so vse bolj razširjeni, zdaj bo njihova uporaba tudi zakonsko urejena. Z njimi se ne bo dovoljeno voziti po pločnikih, temveč le po kolesarskih stezah. Če te ni, potem se bo treba s skirojem peljati ob desnem robu cestišča - toda le v primeru, da je tam hitrost omejena na 50 kilometrov na uro. Do starosti 18 let bo obvezna čelada. Ta določitva veljajo tudi za rolke, invalidske vozičke (izjema so tisti z motornim pogonom) in podobno.

Pomembna novost zakona je zaseg motornega vozila tistim, ki bi ga uporabljali brez veljavnega vozniškega dovoljenja, če je zanj potrebno posebno zdravniško spričevalo. Najbolj očiten primer so vozniki, ki morajo med vožnjo nositi očala. Kadar bo ostalim voznikom le poteklo vozniško dovoljenje, to še ne bo osnova za zaseg vozila.

Parkiranje na mestu za invalide

Medtem ko bo z zakonom omejena najvišja mogoča globa za neplačilo parkirnine v mestih na 40 evrov, bo zakon precej ostreje po denarnici udaril tiste, ki bodo neupravičeno parkirali na mestu rezerviranem za invalide. Globa za tak prekršek bo 200 evrov, do zdaj je bila le 80 evrov.

Neupoštevanje vozil s prednostjo in priključitev intervencijskim vozilom

Če nas na cesti doleti skupina vozil, ki jo vodi vozilo s rdečo in modro lučjo, se je treba umakniti na odstavni pas oziroma ob rob ceste. Taka skupina vozil je na nujni vožnji. Kdor se ne bo umaknil, bo tvegal globo do 300 evrov.

Zavijanje v desno pri rdeči luči

To novost v Sloveniji pričakujemo že več let. Pričakovati je postopno in previdno vpeljevanje v prakso, prav tako ne bo zelo pogosta. Na takem križišču bo mogoče zaviti v desno pri rdeči luči na semaforju, če bo to mogoče varno storiti oziroma bo cesta prosta.

Foto: Thinkstock

Nova pravila za prevoz otrok

Zakon bo zdaj drugače določal pogoje za prevoz otrok brez otroškega sedeža oziroma “jahača”. Meja do zdaj je bila otrokova višina 150 centimetrov. Mejo bodo zdaj spustili na 140 centimetrov oziroma 36 kilogramov telesne teže.

Določitev razdalje ob prehitevanju

Zdaj bo ob prehitevanju počasnejših udeležencev prometa, kot so tisti s kolesi, skiroji, motornimi kolesi s hitrostjo do 25 kilometrov na uro in podobno, to treba storiti na razdalji vsaj 1,5 metra.

Zakon obenem daje več pooblastil mestnim redarjem in cestnim nadzornikom. Redarji bodo lahko nadzirali promet v skupnem prometnem prostoru, približevanje in razvrščanje pred križišči, prav tako tudi pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v prometu in prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči.

Foto: Ana Kovač

Obvezna čelada za mladostnike na lahkih motornijh vozilih

Ne le uporabniki električnih skirojev in podobnih prevoznih sredstev, čelado bodo do starosti 18 let morali uporabljati vsi vozniki lahkih motornih vozil. Tako pravilo je do zdaj že veljalo za kolesarje.

Skupni prometni prostor

Zakon bo zdaj določal pravila na območju tako imenovanega skupnega prometnega prostora. Tak primer je del Slovenske ceste v Ljubljani. Vozniki tam ne smejo ogrožati pešcev, ti pa ne smejo ovirati voznikov. Hitrost bo na takem območju omejena na 20 kilometrov na uro oziroma na 30 kilometrov na uro, če pogoji to varnostno dovoljujejo.