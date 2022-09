Zavijanje desno? Veliko je trobljenja in jeze. #video

Pred enim letom so v Ljubljani postavili prvi znak, ki omogoča voznikom, da zavijejo desno ob rdeči luči na semaforju. V teoriji bi moral ta znak povečati pretočnost prometa, v praksi pa (vsaj za zdaj) prinaša predvsem veliko trobljenja in slabe volje. Šokirani vozniki zaradi nepoznavanja nove prometne ureditve namreč trobijo tistim, ki zapeljejo v desno ob rdeči luči, spet drugi pa trobijo tistim, ki ne zavijejo desno, ko je za to priložnost.

Rešitev zavijanja desno ob prižgani rdeči luči na semaforju je bila prvič v Sloveniji uporabljena lansko leto, ko so majhen črno obarvani znak z zeleno puščico uporabili na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti. Preprosta rešitev, ki jo poznajo predvsem Američani in nekaj evropskih držav, ima pomembno vlogo pri večji pretočnosti prometa. V Sloveniji, kljub vse večjemu številu križišč z možnostjo zavijanja desno ob rdeči luči, nov predpis še ni dosegel želenih učinkov. To se bo zgodilo predvsem takrat, ko se bo z novimi cestnoprometnimi predpisi seznanila večina voznikov pri nas.

Do zdaj brez prometnih nesreč

Pri policiji so že pred letom dni poudarili, da morajo biti vozniki predvsem strpni. Če prvi avtomobil v koloni ne bo želel speljati desno, mu tega ni treba storiti, in vozniki zadaj morajo spoštovati to odločitev. "Nujno je zavedanje vseh voznikov, da zakonodaja tovrstno vožnjo od zdaj le omogoča, ne pa zahteva. Voznik naj se za ta manever odloči, če se bo pri tem počutil varno in suvereno. V nasprotnem primeru mu tega ni treba storiti, kar morajo upoštevati tudi vozniki za njim," so povedali pri policiji. Prav tako so nam pojasnili, da do zdaj niso zabeležili nobene prometne nesreče, ki bi nastala zaradi neprevidnega zavijanja desno ob rdeči luči. "Vozniki so zaradi nove prometne signalizacije ob tem početju še zelo previdni, večina niti ne pozna novosti in ne zavija desno ob rdeči luči, zato do zdaj še nismo zaznali prometne nesreče zaradi tega prometnega pravila," so nam še povedali na policiji.

Kdo ima prednost v tem primeru?



Eno izmed novih križišč, kjer je dovoljeno zaviti desno ob rdeči luči, je tudi pri uvozu/izvozu Sneberje pri Šentjakobu. A kot Če voznik tudi polkrožno obrne, ga lahko pri tem početju "zmoti" voznik, ki zavija desno ob rdeči luči. Foto: Gašper Pirman

Eno izmed novih križišč, kjer je dovoljeno zaviti desno ob rdeči luči, je tudi pri uvozu/izvozu Sneberje pri Šentjakobu. A kotsmo opazili tam, lahko pride do resne nezgode, saj voznikom, ki prihajajo z avtoceste, s prepovedjo ni prepovedano polkrožno obračanje. Vsak, ki bo zbral to možnost in se želel znova vključiti na avtocesto, to pa bo storil s polkrožnim obračanjem v semaforiziranem križišču, lahko trči v vozilo, ki bi izkoristilo možnost zavijanja desno ob rdeči luči. Ta voznik bo najverjetneje osredotočen na vozila, ki prihajajo z leve, in ne bo pogledoval desno, ali tam nekdo polkrožno obrača. "V AMZS smo že ob začetku veljavnosti nove zakonodaje poudarjali pomen izobraževanja voznikov, saj je to predpogoj za pravilno in varno ravnanje v prometu. Od lani uveljavljena novost zavijanja desno ob rdeči luči po našem mnenju najbolje deluje v semaforiziranih križiščih s samostojnim pasom za zavijanje v desno in kjer ni prisotnosti pešcev," je razložil Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje in inštruktor varne vožnje. S tem je potrdil, da je treba biti pri izbiri križišč, kjer je mogoče zavijati desno ob rdeči luči, izredno previden, drugače lahko pride do težav kot v zgoraj opisanem križišču.

Velika večina voznikov še ne pozna nove prometne ureditve ali pa je pri tem početju zelo previdna. Foto: Gašper Pirman

Trobljenje in jeza voznikov

V zadnjem letu se je število takšnih križišč povečalo, in to ne samo v Ljubljani. Črne znake z zeleno puščico je možno opaziti tudi v Mariboru, Novem mestu in drugih večjih mestih. Z naraščanjem števila križišč z možnostjo zavijanja v desno ob rdeči luči se posledično dviguje tudi zavednost slovenskih voznikov, a še vedno je precej takšnih, ki te ureditve ne poznajo. "Po naših izkušnjah marsikateri voznik s to rešitvijo, ki je pri nas ponovno uveljavljena od minulega leta, ni ustrezno seznanjen oziroma je ne pozna ali pa se ne zaveda njenih pasti," je tudi tokrat naša opažanja na cesti potrdil Pungertnik.

Ob zavijanju desno ob rdeči luči nas v prestolnici večkrat pričaka trobljenje voznikov od zadaj, saj so šokirani nad našim početjem. Večkrat zasledimo tudi trobljenje voznikov, ki so pred nami, saj želijo s tem opozoriti voznika, da lahko zavije desno ob rdeči luči na semaforju. Kljub temu, da so pri policiji izrecno poudarili, da se ne sme "pritiskati" na voznike spredaj, je vsaj v Ljubljani to postala že skoraj dnevna stalnica.

"Nujno je tudi zavedanje vseh voznikov, da zakonodaja tovrstno vožnjo 'le' omogoča, ne pa zahteva. Voznik naj se za ta manever odloči, če se bo pri tem počutil varno in suvereno. V nasprotnem primeru mu tega ni treba storiti, kar morajo upoštevati tudi vozniki za njim. Bodimo torej strpni do tistih, ki so glede uporabe te zakonodajne rešitve manj suvereni. Bolj kot to, v kolikšnem času bomo prevozili križišče, imejmo v mislih varnost, uvidevnost in spoštljiv odnos drug do drugega," je poudaril Pungertnik.

Velika večina novega znaka ne pozna

Ne le izkušnje s ceste, tudi v primeru, ko smo se postavili za deset minut ob eno takšno križišče, smo videli, da je od vsaj petnajstih avtomobilov, ki bi brez ogrožanja drugih z jemanjem prednosti lahko izkoristili pravilo zavijanja desno ob rdeči luči, to izkoristil le en voznik. Na koncu je Pungertnik zaključil: "Zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju je dovoljeno le na tistih semaforiziranih križiščih, kjer je poleg rdeče luči nameščena črna tabla z zeleno puščico, obrnjena v desno. Pri tem pa velja, da se mora voznik, ki se odloči, da bo zavil desno ob rdeči luči na semaforju, prepričati, da to lahko stori varno – da je torej vozišče, na katero se vključuje, prazno, pri čemer pa se mora najprej prepričati, da – še preden bo zavil desno –, ne bo križal poti pešcem in/ali kolesarjem oziroma drugim uporabnikom mikromobilnosti."