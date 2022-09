Po novem presežku: Italijan, ki izdeluje čarobne avtomobile

Pred dnevi so pri Paganiju predstavili model utopia, ki s čudovito zunanjo podobo, atmosferskim 12-valjnim motorjem in le 1.260 kilogrami pomeni popolno nasprotje današnjih avtomobilskih trendov. Za utopio stoji Horacio Pagani, ustanovitelj znamke in predvsem inženir, ki verjame, da se umetnost in znanost lahko smiselno prepletata. Gre za zadnjega avtomobilskega romantika, ki je nekoč delal za znamko Lamborghini in jo zapustil zaradi nestrinjanja z nadaljnjo razvojno vizijo znamke.

Horacio Pagani se je rodil 10. novembra leta 1955 in preživel svoje otroštvo v majhnem argentinskem mestu Casilda. Njegova družina je imela več generacij pekarno, toda Pagani je že v mlajših letih spoznal, da ga zanimata umetnost in znanost. Ko je enkrat v roke prijel očetovo revijo Reader's Digest, je v njej naletel na članek o Leonardu Da Vinciju. Tam so med drugim zapisali tudi njegove besede: "Umetnost in znanost gresta z roko v roki." Takrat je spoznal, da lahko opravlja šolanje obeh smeri. Pagani je zato iskal področje, kjer bi lahko hkrati deloval na obeh smereh, našel je svet avtomobilov in tam začel svojo kariero.

Vedno ga je vleklo v domovino prednikov

Pagani je vedno občudoval evropske avtomobile, evropske športne avtomobile in dirkalnike, ki so dirkali na vzdržljivostnih dirkah. Začel je celo oblikovati majhne avtomobilčke iz balse, ki so bili enakega videza kot tisti, ki jih je videl v različnih revijah. Sčasoma je začel dirkati v formuli 2 in tam spoznal svojega idola, Juana Manuela Fangia. Ta se je takrat ravnokar upokojil in na tem srečanju mu je pokazal svoje stvaritve in dosežke. Pritegnil je njegovo pozornost, Pagani in Fangio sta se zbližala. Petkratni prvak v formuli 1 ga je celo predstavil vodstvenemu kadru znamk Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari in Lamborghini. Fangio je napisal priporočilo in Paganiju omogočil lažji začetek pri njegovem vstopu v avtomobilski svet.

Leta 1983 je Pagani iz rodne Argentine odletel v Italijo. Sledil je svojim sanjam, ki so bile sprva polne ovir. S priporočilom Fangia so ga zaposlili v Lamborghiniju, njegov talent pa je videl Guilio Alfieri, a mu ni smel ponuditi boljše funkcije, saj naj bi bil premlad za vlogo vodje v njegovem oddelku. Sprejeti je moral slabše plačano delo in po funkciji najnižji položaj v Lamborghiniju. Na računu je imel le nekaj denarja, ki mu je ostal po šolanju, bival je v šotoru in se v službo vozil s kolesom. Toda Paganija to ni zmotilo ali ustavilo. Vedel je, kaj želi narediti: najboljši avto na svetu. K sreči se je spoprijateljil z Valentinom Balbonijem, glavnim testnim voznikom Lamborghinija.

Pagani je svojo strast do dirkalnikov pokazal z izdelavo maket iz lesa balse. Foto: Pagani

Kljub dolgoletni tradiciji se ni odločil za družinski poklic in se je raje usmeril v študij inženirstva. Foto: Pagani

Odkril je čudoviti svet ogljikovih vlaken

Leta 1984 so pri Lamborghiniju odprli oddelek za izdelavo kompozitnih materialov, Pagani je tako skočil ter zgrabil priložnost. Postal je vodja tega oddelka in se začel ukvarjati z različnimi modeli, ki so zapeljali na ceste v prihodnjih letih. Tako je sodeloval pri razvoju terenca LM, pomagal je preoblikovati model jalpa in bil pomemben član pri razvoju modela countach evoluzione. Gre za prvi izdelani avto z okvirjem, v celoti izdelanim iz ogljikovih vlaken. Pagani se je že takrat navduševal nad ogljikovimi vlakni.

Po nekaj letih pri Lamborghiniju je poskrbel za verjetno enega od oblikovnih presežkov v zgodovini avtomobilizma. Leta 1987 so namreč predstavili model countach 25th anniversary in avto je takoj postal ikona 21. stoletja. Že leto pozneje so izdelali countach 5000 Quattrovalvole, prvi avto s štirimi ventili na cilinder s prostornino, večjo od petih litrov. Gre še za en inženirski presežek Paganija, s tem pa je postavil razvojne temelje vsem prihajajočim avtomobilskim športnikom.

Ker tega ni imel Ferrari, tega niti oni niso potrebovali

Kaj kmalu se je sprl z vodstvom, saj je od šefov želel več avtoklavov za izdelavo avtomobilskih delov iz ogljikovih vlaken. Vodilni so ga hitro odpravili in kot razlog navedli, da tega nimajo pri Ferrariju, zato niti oni tega ne potrebujejo. Bil je zelo jezen, ker ni mogel nadaljevati začrtanega razvoja, zato je istega leta (1988) zapustil Lamborghini.

Ustanovil je Pagani Composite Research in kupil dva avtoklava iz svojih prihrankov. Pozneje je začel sodelovati pri različnih projektih za Lamborghini, a kot zunanji izvajalec. Dobavljal je dele iz ogljikovih vlaken, sodeloval celo pri oblikovanju modelov diablo, P140 in L30. Leta 1991 je ustanovil Modena Design in naredil odločen korak k izdelavi svojega avtomobila, obenem pa je oblikoval avtomobile za znamke Lamborghini, Ferrari, Aprilio, Ducati in nekaj ekip iz formule 1.

Pri Lamborghiniju je svojo kariero začel na najnižji točki, ki je bila takrat sploh mogoča. A zaradi genialnosti se je hitro prebijal po lestvici in prevzel razvoj nekaterih ključnih avtomobilov. Foto: Pagani

Z različnimi izvedenkami countacha je pisal zgodovino. Še najbolj je bil navdušen nad uporabo ogljikovih vlaken. Foto: Pagani

Naftna kriza zamajala temelje prvega superšportnika

Po optimističnem začetku je leta 1992 udarila naftna kriza, najbolj pa je prizadela proizvajalce superšportnih avtomobilov. Ustavilo se je veliko projektov, kupcev ni bilo. Pagani se je odločil, da ga to ne bo ustavilo, zato je nadaljeval. Še naprej je sodeloval tudi z Lamborghinijem in pomagal ustvariti posebno verzijo modela diablo. Zaradi finančnih težav Lamborghinija so kmalu končali sodelovanje, Pagani pa je ustvaril podjetje Pagani Automobili S.p.A., ki obstaja še danes.

Svoje inženirsko znanje je delil tudi s smučarskim svetom, saj je pomagal razviti smučarski čevelj s podjetjem Rossignol, še vedno je deloval za nekatere ekipe formule 1 in razširil sodelovanje tudi na ekipe v motorističnem prvenstvu Moto GP. A leta 1993 je vse bolj stremel k izdelavi svojega avtomobila. Naftna kriza je zanj pomenila, da je prišel pravi čas za izdelavo lastnega avta, začel je aktivni razvoj modela fangio F1. Poimenoval ga je v čast svojemu velikemu prijatelju, z njim pa je sodeloval tudi pri razvoju in se velikokrat obrnil na Fangia, ko je potreboval nasvet.

Fangio mu je pomagal priti v stik z Mercedesovim oddelkom AMG

Kot že v preteklosti mu je Fangio tudi takrat pomagal priti v stik z vodilnimi pri športnem oddelku AMG. Pagani in Fangio sta odšla v Leta 1999 je predstavil svoj prvi avto, zondo C12, in takoj požel prodajni uspeh. Foto: Wikimedia Commons Nemčijo na pogovore o dobavi 12-valjnih motorjev, ki bi jih uporabili v prvem modelu znamke. Pri AMG so jim ponudili dva 12-valjna motorja, enega s šestimi litri prostornine in drugega 7,3-litrskega. Pagani je izbral manj močan motor, torej šestlitrski agregat. Podpisali so pogodbo in AMG se je zavezal, da bo na letni ravni Paganiju dostavil pet teh motorjev.

Takrat so lahko začeli izdelovati nov avto, razvoj pa se je znatno pospešil. Avto je vizualno in aerodinamično sledil dirkalnikom na Le Mansu, prihodnost je bila zelo svetla, toda leta 1995 je razvoj zmotila smrt Fangia. Pagani je ostal brez mentorja in vodje, projekt je moral nadaljevati sam. To je vse skupaj močno upočasnilo, Pagani pa je nadaljeval dobavo delov za Ferrarijevo ekipo v formuli 1, izdeloval je dele za suzuki vitaro in Daihatsujev model move. Dobavljal je komponente za dirkalni motor aprilia 205 in 400 ter komponente za dallaro F3. S tem je rasel tudi njegov vpliv, predvsem pa je pridobil dovolj sredstev, da je končal razvoj svojega prvega avtomobila.

Odziv javnosti je bil neverjeten

Pagani se je odločil, da bo spremenil ime svojega novega avtomobila. Nastal je model zonda C12. Črka C je začetka črtka ženinega imena in številka 12 pomeni število valjev v motorju. Avto je prvič javnosti predstavil na avtosalonu v Ženevi leta 1999. Obiskovalci so bili osupli, prav tako kupci. Ob koncu salona je Pagani dobil 57 naročil, a težava je bila dobava motorjev. Tistega leta in prihodnja leta jih je lahko dobil le pet na leto. Prav tako je bila težava v proizvodnji, saj so imeli tam zaposlenih le 17 ljudi. Pagani se je kljub temu odločil, da bo sprejel vsa naročila in poskušal pospešiti proizvodnjo.

23 let kasneje je Pagani predstavil nov model utopia, ki ima prav tako vgrajen 12-valjni atmosferski motor, ki ga izdeluje AMG. Izdelali bodo 99 primerkov, prav vsi pa so bili prodani še pred razkritjem.

Pred dnevi je Pagani razkril nov model utopia, ki sledi načelom znamke in ima vgrajen 12-valjni atmosferski motor. Foto: Pagani