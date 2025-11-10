Oven

V slabo voljo vas bodo spravili ljudje, ki so vam zelo blizu. Soočiti se boste morali še s slabo finančno situacijo. Vedeli ste, da imate na tem področju težave in da jih kar ne morete razrešiti, ampak ste kljub temu upali na boljši razvoj dogodkov. Ker temu ni tako, se boste morali odreči določenim materialnim željam.

Bik

Danes se boste dobro razumeli s partnerjem. Če ste se še včeraj počutili oddaljeni od njega, bosta danes že dopoldan čutila iskrice ljubezni in radoživ odnos. Konfliktov ni na vidiku. Če imate skrbi, jih lahko mirno zaupate partnerju. Samski boste danes omejili svoje ljubosumje in pretirano potrebo po pozornosti.

Dvojčka

Podpora bližnjih prijateljev in družine bo vašemu življenju povrnila moč, zadali si boste nove cilje. Zakrpajte stare rane in prebrodite življenjske probleme, ki jih imate. Vedno poiščite pozitivno stran situacije, ne negativne. Če boste pozitivni, boste lahko videli osebo, ki vas že dalj časa opazuje. Mogoče pa bo to začetek novega razmerja.

Rak

Končno se vam je povrnilo zdravje. Nikar se ne opogumite prehitro, ampak še vedno skrbite za svoje telo in zdravstveno stanje, da se ne bo zgodba ponovila. Res je neprimerno, da vas sesuje utrujenost in vas tako omeji pri vsakdanjih opravilih. Dan naj bo preprost; iz službe se takoj napotite domov in se srečajte s prijateljem.

Lev

Danes se boste počutili odlično. Čaka vas sicer nesmiseln prepir s sodelavcem, ki se bo vrtel okrog nepomembne zadeve, zanetil pa ga bo on sam. Zadevi se uprite z nasmeškom in preprosto mislijo. Umaknite se in naj se sodelavec ukvarja sam s seboj. Kljub temu boste pozitivno usmerjeni, odnesite to energijo tudi domov.

Devica

Danes boste naleteli na osebo, ki bo zaznamovala vaše življenje, ne še v tem določenem trenutku, ampak nekje v roku enega leta. Interakcije, ki jo boste imeli s to osebo, si ne boste znali razložiti, bo pa na vas nedvomno naredila vtis. Stvari se bodo obrnile na bolje in tudi počutili se boste dobro.

Tehtnica

Danes se boste izognili neprijetni situaciji, ki bi vas duševno paralizirala za kar nekaj časa. Vsakodnevno se zapletate v neprijetne zadeve, ki na vas puščajo pečate, zato delajte na tem, da se boste v prihodnje takim situacijam brez težav izognili. Za to bo treba sicer spremeniti način življenja, pa vendar bo to pozitivno vplivalo na vas.

Škorpijon

Včasih ste preveč samovšečni. Na ta način dajete napačno sliko o sebi, v službi pa se ljudje odmikajo od vas, saj se jim ne ljubi poslušati le o vašem napredku in dosežkih. Razmislite, če je to res slika, ki jo želite dajati o sebi, saj prej nikoli niste bili taki. Raje se namesto sebi posvečajte drugim. Samski: čas je, da odprete srce.

Strelec

Danes vas čaka naporen delovni dan. Dobili boste veliko zadolžitev, več in težje kot sicer. Sprva si boste to razlagali kot zaroto negativno nastrojenih nadrejenih, ki vas imajo na piki. Vendar boste kasneje dojeli, da gre le za to, da vam nadrejeni zaupajo in vedo, da od vas lahko pričakujejo zelo dobro opravljeno delo.

Kozorog

Danes boste imeli opravka z neko sposobno, odločno in iznajdljivo osebo, ki vam bo pomagala najti pot iz zagate ali pa se bosta skupaj lotila neke večje zadeve. V vsakem primeru bo sodelovanje nadvse uspešno, zato lahko postavite vse svoje dvome na stran. Položaj boste popolnoma obvladovali.

Vodnar

Čeprav tega ne boste pričakovali, bo danes ugoden dan za poslovni napredek. Vaša zbranost bo dosegla vrhunec, zato bodo naloge za vas pravi mačji kašelj, poleg tega pa lahko uvedete tudi neke pomembne spremembe. Danes bodite tudi v zasebnosti pripravljeni na vse. Spoznali boste, da se je najbolje držati rutine.

Ribi

Cilje imate visoko zastavljene, vendar ste jim v zadnjem času kar nehali slediti. Ne mislite, da vam ne more uspeti, le malo večjo mero zaupanja vase potrebujete v tem trenutku. Na zasebnem področju vas bo vsaka malenkost vrgla iz tira. Pomirite se in nikar ne dramatizirajte. Počakajte še malo in videli boste, kako se bodo vaše misli uredile.