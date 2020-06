V Celju 25-letnik skočil na vozilo in razbil semafor

Na Aškerčevi v Celju je 25-letnik skočil na vozilo občanke in poškodoval sprednje in zadnje steklo ter pokrov motorja. Škode je za okoli šest tisoč evrov.

Nasilnež se je znesel še nad semaforjem in razbil luč, so sporočili s PU Celje. 25-letnika, doma z ljubljanskega območja, so policisti prijeli. Ker je s kršitvijo nadaljeval tudi ob prihodu policistov, so ga pridržali.

kot so ugotovili, je 25-letnik že v dopoldanskih urah, prav tako na Aškerčevi ulici v Celju, zlomil drog semaforja.