72-letna voznica trčila v semafor, pobegnila in še ogrožala voznike. Vzrok pa ...

Novomeške policiste so v sredo zjutraj obvestili o nesreči, v kateri naj bi voznica osebnega avtomobila trčila v prometno signalizacijo, po nesreči zapustila kraj dogodka in z vožnjo po levi ogrožala voznike, ki so pripeljali iz nasprotne smeri.

Vozila je z zaledenelimi stekli

Kršiteljico so našli, opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 72-letna voznica osebnega avtomobila, na katerem so bila zaledenela stekla, zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v prometno signalizacijo. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so ji izdali plačilni nalog.

"Policisti v obdobju nizkih temperatur opozarjamo voznike, da pred vožnjo očistijo vozila. Z zasneženimi in zaledenelimi stekli voznik gotovo ne bo opazil pešca, ki prečka cesto, ali vozil, ki se vključujejo v promet. V prometu ravnajte odgovorno! V zimskih razmerah se na cesto odpravite le s predpisano zimsko opremo, zmanjšajte hitrost vožnje, predvsem pa bodite strpni do drugih udeležencev," so pozvali pri policiji.

Vozne lastnosti in vidljivost so ključne za varnost

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali bi se lahko raztresale oziroma razlivale z njega. Stekla vozila in vzvratna ogledala morajo biti čista, da je vozniku omogočena normalna vidljivost. Voznika, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila, se za prekršek kaznuje z globo 200 evrov, so še sporočili s Policijske uprave Novo mesto.