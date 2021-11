Po preboju ograje in padcu z viadukta sam zlezel iz vozila

Na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence je v soboto zvečer kombinirano vozilo prebilo varovalno ograjo, padlo z viadukta okoli šest metrov globoko in obstalo na boku. Reševalci so poškodovanega voznika, ki je iz vozila zlezel sam, prepeljali na zdravljenje. Prav tako v Ljubljani so reševali padlega v Ljubljanico in posredovali pri eksploziji.

V prometni nesreči, ki se je okoli 20.30 zgodila na ljubljanski obvoznici na razcepu Malence, so posredovali poklicni gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in preprečili iztekanje goriva iz vozila. Z vpojnimi sredstvi so posuli iztekle motorne tekočine in s pomočjo vitla postavili vozilo na kolesa. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljani.

Kot poroča center za obveščanje, je nekaj po 20. uri na Šuštarjevem nabrežju v Ljubljani oseba padla v Ljubljanico. Mimoidoči so jo zadržali ob bregu, da je voda ni odnesla. Ljubljanski poklicni gasilci so jo nato s pomočjo vrvne tehnike potegnili po brežini in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči.

Prav tako v Ljubljani so poklicni gasilci ponoči posredovali, ko je nekaj po 23. uri na Poti na Fužine eksplodiralo v predelu motorja osebnega vozila. Zavarovali so kraj dogodka in vozilo ter okolico preventivno pregledali s termovizijsko kamero in detektorjem za zaznavanje nevarnih plinov. Policiji so pomagali tudi pri ogledu kraja dogodka.