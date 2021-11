V nesreči v ruskem premogovniku naraslo število mrtvih

Ruske oblasti so danes zgodaj zjutraj potrdile, da je število smrtnih žrtev četrtkove nesreče v sibirskem rudniku premoga naraslo na 52. V bolnišnici se pretežno zaradi vdihavanja strupenih plinov zdravi 38 rudarjev in 11 reševalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Guverner Kemerova Sergej Civilev je po Telegramu potrdil, da je umrlo 46 rudarjev in šest reševalcev.

Vzrok za eksplozijo v rudniku Listvjažna v četrtek zjutraj še ni znan. Civilev ugiba, da bi za nesrečo lahko bila kriva eksplozija metana. Okoliščine preučuje komisija, je dodal.

Oblasti so sprva poročale, da je umrlo 11 ljudi, pozneje pa so za mrtve razglasili še 35 rudarjev, ki so ostali pod zemljo. V četrtek so nato izgubili še stik z reševalno ekipo, ki je iskala pogrešane.

Rešili več kot 200 rudarjev

Po podatkih ministrstva za civilno zaščito so rešili 239 rudarjev. Zaradi nesreče so že pridržali upravljavca rudnika in dva vodstvena delavca.

Foto: Reuters

Premogovnik, ki je začel delovati leta 1956, je v lasti podjetja SDS-Ugol s sedežem v mestu Kemerovo. V rudniku je leta 2004 v eksploziji metana umrlo 13 ljudi, leta 1981 pa je bilo v eksploziji ubitih pet ljudi.

Foto: Reuters

Nesreče v Rusiji zaradi nizkih varnostnih standardov pogoste

Rudniške nesreče so v Rusiji precej pogoste, kar je predvsem posledica nizkih varnostnih standardov, pomanjkanja nadzora nad pogoji dela in zastarele opreme, ki izhaja še iz obdobja Sovjetske zveze. Ena najhujših nesreč v zadnjem času se je zgodila oktobra 2019 v rudniku zlata v Sibiriji, kjer je umrlo 17 ljudi.