V rudniku po požaru še vedno ujetih več deset rudarjev, reševanje v teku

Rusko ministrstvo za izredne razmere je potrdilo, da so do zdaj iz rudnika Listvjažna evakuirali 236 rudarjev, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Najmanj 45 ljudi je bilo poškodovanih, v rudniku je ujetih 48 ljudi.

"V premogovniku Listvjažna potekajo nujna reševalna dela. Na površje so odpeljali 236 ljudi," so sporočili in dodali, da evakuacija še poteka.

Iz tamkajšnje službe za nujno medicinsko pomoč so sporočili, da je zdravstveno stanje dveh rudarjev zaradi vdihavanja dima resno. Tožilstvo v regiji Kemerovo je že sprožilo preiskavo vzroka nesreče, poroča Tass.