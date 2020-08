Ameriška znanstvenika: Rudarji že leta 2012 zboleli za covid-19

Nova odkritja znanstvenikov kažejo, da se je zgodba novega koronavirusa začela že mnogo prej, kot smo mislili, a naj bi prišel od iste živali: netopirja. Kitajski rudarji, ki so delali v rudniku, več kot 1.600 kilometrov oddaljenem od Wuhana, so že leta 2012 zboleli za skrivnostno, pljučnici podobno boleznijo, potem ko so bili izpostavljeni netopirjem, poroča New York Post.

Do tega spoznanja sta prišla virolog Jonathan Latham in molekularna biologinja Allison Wilson, ko sta preučila 66 strani dolgo tezo kitajskega zdravnika, ki je zdravil rudarje in njihove vzorce sluznice poslal na nadaljnje testiranje na wuhanski inštitut za virologijo.

"Ti dokazi kažejo na to, da bi morali ponovno razmisliti o izvoru pandemije covid-19," sta na svoji spletni strani, kjer sta objavila izsledke raziskave teze, zapisala Latham in Wilsonova ter dodala, da je virus glede na vse to "skoraj zagotovo ušel iz laboratorija".

Vseeno naj bi prišel od netopirjev, a iz rudnika, več kot 1.600 kilometrov oddaljenega od Wuhana. Foto: Getty Images

Že leta 2012 podobni simptomi in podobno zdravljenje

Do prve okužbe naj bi prišlo po tem, ko je aprila 2012 šest rudarjev 14 dni preživelo v rudniku v jugozahodni kitajski provinci Yunnan, kjer so čistili iztrebke netopirjev. Vsi so zboleli, trije so kasneje umrli.

Zdravil jih je cenjeni kitajski zdravnik Li Xu, ki je v svojih izsledkih opisal simptome obolelih, na las podobne simptomom novega koronavirusa: povišana telesna temperatura, suh kašelj, boleči udi, glavobol. Tudi zdravljenje rudarjev spominja na zdravljenje pacientov s covid-19, in sicer s pomočjo ventilatorjev ter kombinacijami različnih zdravil, steroidov, antibiotikov in zdravil za redčenje krvi.

Li Xu je naredil več testov na hepatitis, virusno bolezen dengo in celo HIV, a ker so bili vsi izvidi negativni, je pomoč poiskal pri virologu Zhong Nanshanu, ki na Kitajskem velja za mednarodnega heroja, saj je pomagal zajeziti izbruh sarsa leta 2003.

Latham in Wilsonova menita, da je ta sestanek z enim najpomembnejših kitajskih znanstvenikov zagotovo pokazatelj, da je bila "bolezen rudarjev zelo skrb vzbujajoča" in da sta sumila na sarsu podobno bolezen.

Virus se je prilagodil človeku in nato ušel iz laboratorija

Vzorce sluznice rudarjev so nato preučili v wuhanskem laboratoriju, središču za raziskave koronavirusov na Kitajskem, kjer so znanstveniki odkrili, da je izvor njihove okužbe res sarsu podoben koronavirus, prej odkrit pri vrsti netopirja veliki podkovnjak. Za to vrsto je značilno, da zime preživi v hibernaciji v jamah.

Newyorška znanstvenika Latham in Wilsonova verjameta, da se je virus v rudarjih "razvil" v sars-cov-2, "nenavadno patogen koronavirus, močno prilagojen človeku", ter da so vzorci lani decembra nekako ušli iz wuhanskega laboratorija, kar je povzročilo pandemijo novega koronavirusa.

Znanstveniki iz wuhanskega laboratorija so sicer pobrali vzorce iz rudnika, a so spregledali povezavo z dogodkom iz leta 2012, je opozoril Latham.

Covid-19 se je od decembra 2019 razširil po vsem svetu, z novim koronavirusom se je okužilo že več kot 20 milijonov ljudi. Foto: Getty Images

Kitajski strokovnjaki vztrajajo pri svojem, tuji pa pri svojem

Ameriški znanstveniki so izsledke Lathama in Wilsonove sprejeli pozitivno in ju pohvalili za njuno delo. Tudi Stuart Newman, glavni strokovnjak za celično biologijo z newyorške medicinske univerze, je dejal, da je to "najboljša, z viri podkrepljena razlaga izvora bolezni sars-cov-2", Latham pa je dodal, da je ta teorija sicer že prej "krožila v znanstveni skupnosti, a si nihče ni upal javno spregovoriti", češ da je koronavirus postal že močno "spolitiziran".

Kitajski znanstveniki sicer še vedno vztrajajo, da je covid-19 prišel z mokre tržnice decembra 2019 zaradi stika človeka z netopirjem, a številni tuji strokovnjaki dvomijo o njihovih trditvah.

