V svetu že več kot 20 milijonov okužb s koronavirusom

Več kot štirideset odstotkov okužb so zabeležili v ZDA in Braziliji, najbolj prizadetih državah s covid-19. Samo v ZDA so potrdili že več kot pet milijonov okužb, v Braziliji pa tri milijone. V ZDA so zabeležili tudi 163.282 smrti, v Braziliji pa 101.752, poroča STA.

Kot navaja AFP, se pandemija v svetu očitno stabilizira in se nove okužbe ne širijo več eksponentno. Nov milijon okužb se zdaj že od sredine julija zabeleži na vsake štiri dni.

Virus je za prvi milijon okužb potreboval 94 dni od prvega potrjenega primera na Kitajskem. 86 dni kasneje, 28. junija, je bilo zabeleženih deset milijonov okužb. Število potrjenih primerov se je nato podvojilo v mesecu in pol.

Najhitreje se širi v Latinski Ameriki in na Karibih

Virus se trenutno najhitreje širi v Latinski Ameriki in na Karibih, kjer so doslej že zabeležili 5,6 milijona okužb in 221.281 smrtnih primerov. V tej regiji so samo v zadnjem tednu zabeležili več kot 576 tisoč novih okužb, poroča STA.

Sledijo Azija s 495 tisoč novimi okužbami v zadnjem tednu, Kanada in ZDA (379 tisoč), Evropa (154 tisoč), Afrika (90 tisoč), Bližnji vzhod (74.500) in Oceanija (3300), navaja AFP.

Med posameznimi državami se virus najhitreje širi v Indiji - v zadnjem tednu so zabeležili 402.287 novih okužb. Sledijo pa ZDA (376.471), kjer je v nedeljo padla meja petih milijonov okužb.

Te številke sicer predstavljajo le potrjene primere okužb, medtem ko je v številnih državah dejansko število okužb zagotovo še višje, saj nimajo dovolj virov za testiranje in odkrivanje okužb.