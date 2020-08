Poziv tistim, ki so že preboleli novi koronavirus

Zavod za transfuzijsko medicino in vlada pozivata vse, ki so okužbo z novim koronavirusom preboleli že v spomladanskih mesecih, da darujejo kri oziroma krvno plazmo. To bi lahko nato uporabili pri zdravljenju najtežje bolnih s covid-19.

Jeseni bi že lahko dobili prva učinkovita cepiva proti novemu koronavirusu, a bodo ta zaradi omejenih proizvodnih kapacitet za širše množice najverjetneje na voljo šele enkrat prihodnje leto. Zdravniki zato zdaj vso energijo usmerjajo v zdravila in druge učinkovite metode zdravljenja.

Za zdaj učinkovito le eno zdravilo

Evropske institucije so za zdaj za zdravljenje koronavirusne bolezni covid-19 potrdile le eno zdravilo - remdesivir. Poleg tega potekajo tudi študije o učinkovitosti drugih protivirusnih zdravil, kot sta favipiravir, ki se uporablja za zdravljenje gripe, in merimepodib.

Za najtežje bolnike tudi v Sloveniji na voljo zdravila

Tudi v Sloveniji za zdravljenje obolelih uporabljamo remdesivir, favipiravir in deksametazon. V ljubljanskem kliničnem centru bolnikom nudijo kisik, sredstva za zniževanje telesne temperature, najtežjim bolnikom pa tudi omenjena tri zdravila.

Plazma prebolelih - novo upanje za hudo bolne

V nekaterih državah pa preizkušajo tudi zdravljenje s plazmo prebolelih, ki imajo v krvi protitelesa. Ta terapija se uporablja večinoma za bolnike z zelo težkim potekom bolezni, na zdravljenje s tem pa se pripravljajo tudi pri nas.

Na Zavodu za transfuzijsko medicino zbirajo plazmo oseb, ki so pri nas novi koronavirus prebolele v spomladanskih mesecih, in jo shranjujejo, če se bo izkazala potreba po tovrstnem zdravljenju.

Tiste, ki si okužbo že preboleli, vabijo, da darujejo kri oziroma plazmo

Na podlagi dosedanjih izkušenj zdravljenja drugih koronavirusnih okužb (SARS, MERS) je prebolevniška plazma možno in učinkovito zdravilo tudi za covid-19, saj skrajšuje čas hospitalizacije in zmanjšuje umrljivost, pravijo na zavodu, ki zato tiste, ki so okužbo že preboleli, vabijo, da darujejo plazmo oziroma kri.

V Sloveniji za zdravljenje obolelih za covid-19 uporabljamo tudi remdesivir, favipiravir in deksametazon. Foto: Reuters

"Prav zato je tudi v Sloveniji pomembno, da omogočimo zdravljenje bolnikov s hiperimunsko prebolevniško plazmo covid-19 (v nadaljevanju HCP). Samo z darovanjem plazme/krvi, ki vsebuje specifična protitelesa in jo imate osebe, ki ste prebolele covid-19, lahko pridobimo to zdravilo," so zapisali v pozivu na svojih spletnih straneh, ki ga je na družbenem omrežju Facebook delila tudi slovenska vlada.

🩸 [POZIV PREBOLEVNIKOM COVID-19] Vsi, ki ste preboleli #COVID19, imate v krvi edinstveno zdravilo, zato vas vabimo, da... Posted by Vlada Republike Slovenije on Wednesday, 5 August 2020

Gre za utečen postopek

V nadaljevanju dodajajo, da je zbiranje plazme oziroma krvi za transfuzijsko službo reden in utečen postopek, priprava krvnega pripravka pa standardna storitev. Program zbiranja HCP se bo izvajal v skladu z vsemi načeli in postopki, ki veljajo pri krvodajalcih, kjer je v ospredju skrb za varnost darovalca in varen odvzem krvi kot tudi zagotavljanje varne in kakovostne komponente krvi za prejemnika.

V primeru, da ste pripravljeni sodelovati in darovati plazmo/kri za zdravljenje bolnikov, to sporočite na mail: plazma@ztm.si ali pokličite na telefon 030 485 510 vsak delovnik od 8. do 13. ure.

Na Zavodu za transfuzijsko medicino pravijo, da so pri HCP potrebne le dodatne preiskave, ki bodo določile vsebnosti protiteles SARS CoV-2 in omogočile spremljanje prebolevnosti in njihovo analizo (nevtralizacijski in serološki test). "HCP plazma bo uporabljena za zdravljenje bolnikov s covid-19 ali za nadaljnje raziskave, povezane s covid-19. V primeru, da protiteles SARS CoV-2 s testi ne bomo potrdili, bo plazma uporabljena za druge bolnike." Transfuzijska služba bo podatke, zbrane v okviru programa HCP, varovala in obdelovala v skladu z varovanjem osebnih podatkov in določili GDPR.

Darovano plazmo imajo za zdaj na zalogi

Kot je za STA povedala Irena Razboršek iz Zavoda za transfuzijsko medicino, imajo darovano plazmo zaenkrat na zalogi. Med drugim čakajo na rezultate dodatnih preiskav odvzetih vzorcev, obenem pa spremljajo najnovejše izsledke raziskav na tem področju. "Treba se je zavedati, da izkušenj s covid-19 ni veliko in da so vsi podatki zelo sveži," je dejala.

Ne gre za novost, tako so zdravili že v prejšnjih desetletjih

Polonca Mali, vodja kriznega tima na Zavodu za transfuzijsko medicino, nam je pred časom povedala, da zdravljenje s plazmo oziroma serumom prebolevnikov nalezljivih bolezni ni novost, saj so na tak način že v prejšnjih desetletjih zdravili nekatere okužbe. "Takšno plazmo imenujemo prebolevniška plazma in jo lahko transfundiramo bolnikom, ki se borijo z okužbo, ali pa se uporablja za proizvodnjo zdravil iz krvi (koncentriranih imunoglobulinov)," je pojasnila.

S plazmo že nad ošpice in špansko gripo

Preden smo imeli na voljo cepiva, smo to obliko zdravljenja uporabljali za nalezljive bolezni, kot so ošpice in davica. Plazmo pa so uspešno uporabili že med pandemijo španske gripe leta 1918.