Diabetes je kronična bolezen, ki pogosto dolgo ostane neopažena, a njene posledice so lahko usodne. Čeprav simptomi na začetku morda niso izraziti, se v našem telesu lahko odvijajo zapleteni procesi, ki vplivajo na druga področja splošnega počutja in zdravja – od srca in ledvic, vida in živčnega sistema do presnovnih težav. V Sloveniji število obolelih narašča, v zadnjem desetletju se je po podatkih NIJZ število obolelih povečalo kar za 21 odstotkov 1 . Podatek je zaskrbljujoč in opozarja na to, da moramo bolezni posvetiti več pozornosti. Ključ do uspešnega obvladovanja sladkorne bolezni sta zgodnje prepoznavanje znakov in zavzetost za zdrav življenjski slog.

Ločimo dve vrsti sladkorne bolezni

Pri sladkorni bolezni tipa 1 gre za avtoimunsko stanje, ko telo ne proizvaja inzulina (imunski sistem napada celice trebušne slinavke), bolniki zato za preživetje uporabljajo injekcije inzulina. Po podatkih NIJZ je takšnih bolnikov s sladkorno boleznijo deset odstotkov2.

Sladkorna bolezen tipa 2 ima močnejšo gensko komponento kot tip 1, saj telo ne more učinkovito uporabljati lastnega inzulina. Bolniki za nadzor nad krvnim sladkorjem skrbijo s kombinacijo prehrane, telesne vadbe, peroralnega zdravljenja in injekcij inzulina. S to vrsto je obolelih 90 odstotkov2 bolnikov s sladkorno boleznijo.

Čeprav gre predvsem za povišano raven glukoze v krvi, so posledice širše, saj diabetes (tipa 1 in 2) prinaša tudi srčno-žilne in druge zdravstvene zaplete. V Sloveniji se s to boleznijo sooča več kot 145 tisoč2 odraslih, število primerov pa narašča.

Prvi znaki sladkorne bolezni tipa 2 pogosto nezaznavni v zgodnjih fazah

Nenavadna žeja, pogostejše uriniranje in nenadna izguba telesne teže so znaki, da je raven krvnega sladkorja nevarno visoka, običajno nad 10 mmol/l. Ko se ti simptomi pojavijo hkrati, hitro pripeljejo osebo k zdravniku, kar je značilno za sladkorno bolezen tipa 1.

Pri sladkorni bolezni tipa 2 pa je težava, da je krvni sladkor lahko že vrsto let povišan, vendar ne toliko, da bi posameznik to opazil. Ker so škodljive že nižje vrednosti, je za uspešno obvladovanje bolezni zgodnje odkrivanje in zdravljenje ključnega pomena.

Eden od načinov za diagnosticiranje sladkorne bolezni je merjenje krvnega sladkorja na tešče v laboratoriju, kjer normalna vrednost znaša do 6,0 mmol/l. Pri ljudeh z mejno bazalno glikemijo (6,1–6,9 mmol/l) ali moteno toleranco na glukozo (7,8–11,0 mmol/l po oralnem glukoznem tolerančnem testu) obstaja povečano tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.

Da bi olajšali življenje bolnikov, katerih redno merjenje ravni krvnega sladkorja je lahko naporno in neprijetno, saj za odvzem krvi vključuje boleče zbadanje v prst, le-ti so potrebni, če se odčitki glukoze in alarmi ne ujemajo s simptomi ali pričakovanji, so v Abbott Laboratories razvili sistem FreeStyle Libre, namenjen neprekinjenemu merjenju glukoze. S tem dobita uporabnik in njegov diabetolog dragocen vpogled v celodnevno nihanje krvnega sladkorja. Sistem FreeStyle Libre sestavljata majhen senzor za spremljanje glukoze in aplikacija v pametnem telefonu, ki sprejema podatke s senzorja. Ta samodejno meri ter stalno shranjuje dnevne in nočne vrednosti glukoze. S pomočjo aplikacije lahko po potrebi trenutno vrednost glukoze izmeri tudi med posameznimi samodejnimi meritvami. Kadarkoli lahko z ogledom aplikacije ali skeniranjem preverite vrednosti glukoze, skupaj z grafičnim prikazom trenda gibanja vašega krvnega sladkorja.

Nadzor nad krvnim sladkorjem s FreeStyle Libre 2 enostavnejši kot kadarkoli prej

Revolucionaren sistem FreeStyle Libre 2 omogoča merjenje glukoze s senzorjem in mobilnim telefonom v samo eni sekundi. Aplikacija FreeStyle LibreLink omogoča deljenje vrednosti glukoze z zdravnikom in bližnjimi, kar pomaga zmanjšati tveganja ter omogoča boljši nadzor nad sladkorno boleznijo. Brezplačno aplikacijo, ki je v številnih državah na seznamu desetih najboljših zdravstvenih aplikacij, si lahko v slovenskem jeziku naložijo tako uporabniki naprav s sistemom Android kot iOS3.

Aplikacija je pomemben del digitalne zdravstvene platforme, ki združuje bolnika, njegovo družino in zdravnika. Ta ekosistem tako omogoča vrhunsko oskrbo sladkornih bolnikov, saj poleg 24-urnega spremljanja ravni glukoze omogoča tudi zdravniški nadzor in deljenje strokovnih nasvetov.

Aplikacija uporabnikom omogoča: vpogled v trenutne vrednosti glukoze s pomočjo mobilne naprave,

trend gibanja glukoze in čas, preživet v ciljnem območju (TIR),

zgodovino meritev glukoze s shranjevanjem podatkov za 7, 14, 30 in 90 dni,

prostor za zapiske/opombe, kjer lahko beležite prehrano, odmerek inzulina, telesno dejavnost. Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek.

Posledice dolgotrajno povišane ravni sladkorja v krvi

Nezdravljena sladkorna bolezen lahko zaradi dolgotrajno povišane ravni glukoze v krvi povzroči resne zdravstvene zaplete, ki vplivajo na kakovost življenja. Eden od najpogostejših zapletov so srčno-žilne bolezni, saj sladkorna bolezen povečuje tveganje za srčni infarkt, možgansko kap in druge srčne težave. Prav tako lahko bolezen negativno vpliva na delovanje ledvic.

Nezdravljena sladkorna bolezen lahko prizadene tudi oči in povzroči resne težave z vidom, v nekaterih primerih celo slepoto. Vpliva lahko na živčevje, kar se kaže v obliki nevropatije. Simptomi vključujejo bolečine, otrplost in mravljinčenje, predvsem v rokah in nogah. Pogosto pa se pojavijo tudi presnovne motnje, kot so prekomerna telesna teža, povišan holesterol in druge težave, ki dodatno obremenjujejo telo.

Pravočasno zdravljenje povečuje možnosti za uspešno okrevanje in izboljšuje kakovost življenja.

Zaradi resnosti zapletov je zato pomembno, da posamezniki s sladkorno boleznijo to sprejmejo in ji prilagodijo življenjski slog, pri čemer upoštevajo priporočila zdravstvenih strokovnjakov. Spremljanje sladkorja v krvi in pravočasno zdravljenje ter obvladovanje dejavnikov tveganja lahko znatno zmanjšajo pojavnost zapletov.

Sistem FreeStyle Libre 2 je dostopen prek ZZZS, mogoče pa ga je kupiti tudi v prosti prodaji. Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor. Programska oprema je brezplačna, brez omejitev pa jo lahko uporabljate, kolikor dolgo želite.







Za vse dodatne informacije sta za pomoč uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00 in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com.

