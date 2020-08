Igralka osupnila: Prebolela sem covid, testi pa ves čas negativni

Dolg zapis o svoji izkušnji je 47-letna igralka delila ob dveh fotografijah. Na prvi nosi kisikovo masko, z druge je razvidno, da ima v sebi protitelesa, ki kažejo, da je najverjetneje prebolela okužbo z novim koronavirusom.

"To sem jaz 2. aprila, za tem ko sem bila dva tedna bolna. Nikoli še nisem bila tako bolna. Vse me je bolelo. Izgubila sem vonj. Občutek sem imela, da mi slon sedi na prsih. Nisem mogla dihati. Hrane nisem mogla zadržati v sebi. V dveh tednih sem izgubila štiri kilograme. Bila sem zmedena. Imela sem nizko vročino. In grozljive glavobole. Praktično vse simptome bolezni covid sem imela," je Alyssa Milano opisala svoje počutje pred štirimi meseci. V nadaljevanju je pojasnila, da jo je pri vsem najbolj zmedlo to, da so bili brisi, ki so ji jih odvzeli, negativni.

"Konec marca sem bila dvakrat testirana na covid-19 in oba testa sta bila negativna. Ko sem se počutila malce bolje, sem prav tako naredila test na protitelesa (tistega, ki se ga naredi z vzorcem iz prsta). Negativen. In po štirih mesecih spopadanja s simptomi, kot so vrtoglavica, težave z želodcem, neredne menstruacije, razbijanje srca, pomanjkanje sape, težave s kratkoročnim spominom in splošno slabo počutje, sem naredila še dodatne krvne preiskave v laboratoriju. In sem pozitivna na covid protitelesa. Prebolela sem covid-19. Samo rada bi, da veste, da testi niso vedno zanesljivi in da verjetno pravih številk o okuženih sploh ne poznamo," je nadaljevala zapis.

Prav tako je vsem, ki še vedno mislijo, da je virus velika laž ali pa zgolj lažji prehlad, položila na srce, naj ne bodo neumni. Sama je namreč imela občutek, kot da umira, je zapisala. Zdaj bo darovala krvno plazmo v upanju, da bo tako vsaj malo pomagala pri iskanju zdravila oziroma cepiva. Vse svoje sledilce je pozvala k temu, naj dosledno upoštevajo nasvete za preprečevanje širjenja okužbe: naj nosijo maske, si redno umivajo oziroma razkužujejo roke in vzdržujejo socialno distanco.