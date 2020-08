Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Običajno analiziranje testiranja na novi koronavirus v Sloveniji, skupaj s pripravo vzorca, traja med tremi in petimi urami. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ima sicer tudi hitrejše teste, ki pa so dragi in jih trenutno ni veliko na tržišču. Uporabljajo jih le za življenjsko ogrožene paciente.

V Sloveniji so po zadnjih podatkih opravili že skoraj 134 tisoč testiranj na novi koronavirus. Običajno jih čez teden opravijo okrog tisoč dnevno, čez vikend pa se številka giblje okrog 300. Na vrhuncu epidemije so jih izvedli 1.500, kar je za zdaj tudi največja zmogljivost, jeseni pa naj bi se kapacitete povečale in bi bilo mogoče dnevno opraviti 2.500 testiranj.

Kot pojasnjujejo na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), kjer ob Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani (IMI) izvajajo testiranja na prisotnost virusa v vzorcih zgornjih dihal. Največkrat bris jemljejo v nosno-žrelnem predelu.

Dve skupini testov

Foto: Reuters Pri diagnostiki NLZOH ločijo dve skupini testov. V prvo uvrščajo teste, s katerimi neposredno določijo prisotnost virusa v kužnini, v drugo skupino pa uvrščajo teste, s katerimi ugotavljajo, ali so v krvi protitelesa na novi koronavirus, kar odgovori na vprašanje, ali je človek že bil v stiku z virusom.

"Največkrat se v Sloveniji uporabljajo testi, katerih izvedba skupaj s pripravo vzorca na preiskavo zahteva čas od tri do pet ur," odgovarjajo na NLZOH. Ob tem imajo tudi hitrejše teste, ki pa so dražji in jih zaradi trenutne epidemiološke situacije na tržišču ni dovolj.

"Zato njihovo uporabo omejujemo na nujne vzorce za bolnike, ki so življenjsko ogroženi. Stopnjo nujnosti ocenijo zdravniki, ki obravnavajo bolnika, ki poznajo njegovo zdravstveno stanje in pridružene bolezni," dodajajo.

V zdravstvenih ustanovah (UKC Ljubljana, nekatere bolnišnice in zdravstveni domovi) je sicer mogoče tudi samoplačniško testiranje na novi koronavirus, cena testa pa se razlikuje in se gibljejo med 80 in 100 evri.

Test na protitelesa neprimeren za akutno obravnavo bolnika

Testi, pri katerih ugotavljajo, ali je oseba že prišla v stik z virusom, kot samostojni testi, niso primerni za akutno obravnavo bolnika.

"Praviloma postanejo pozitivni šele pet dni do 14 dni po tem, ko se je bolnik okužil. Lahko pa so v pomoč pri obravnavi bolnika z netipičnim potekom bolezni oziroma pri tistih, kjer je virus iz zgornjih dihal že izginil in ga s testi za neposredno dokazovanje iz teh kužnin ne moremo potrditi," še pravijo na NLZOH.