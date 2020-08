Novi podatki: v ponedeljek devet novih okužb, ena oseba umrla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek so v Sloveniji potrdili devet okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo 890 testov. Ena oseba s covid-19 je umrla.

V bolnišnici se zdravi 22 bolnikov z novim koronavirusom, od tega dva na intenzivni negi. V ponedeljek je umrl še en bolnik, skupaj od začetka epidemije 123, je na Twitterju sporočila vlada. V ponedeljek so iz bolnišnice odpustili tri bolnike z novo koronavirusno boleznijo.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 3. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 890

- Št. pozitivnih: 9

- Št. hospitaliziranih: 22

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

Po podatkih spletne strani Covid-19 sledilnik so okužbe včeraj potrdili v naslednjih občinah: po tri v Hrastniku in Velenju, po eno pa v Ljubljani, Kranju in Dolu pri Ljubljani.

Skupaj so okužbo do danes potrdili pri 2.190 osebah.