Neurje na Obali: podiralo je drevesa, zalivalo kleti, razdejanje v kampu #foto

Za prebivalci Obale je dolga noč, v kateri so odpravljali posledice hudega ponedeljkovega neurja. Neurja z močnim vetrom in nalivi so prizadela tudi druge dele države, vremenoslovci pa opozarjajo, da se lahko nestabilno in nevihtno vreme nadaljuje tudi danes.

Obalo je včeraj popoldne dosegla izrazita nevihtna linija, ob kateri so se pojavljali viharni sunki vetra in nalivi. Neurja z močnim vetrom in nalivi so se nato iznad Primorske začela širiti prek Notranjske v osrednjo Slovenijo ter naprej v Zasavje, Posavje in Podravje, po pisanju STA kažejo podatki agencije za okolje (Arso).

Najmočnejši sunek vetra je dosegel hitrost 122 kilometrov na uro

Najhuje je bilo po poročanju medijev na slovenski obali, kjer je podiralo drevesa in zalivalo kleti, ponekod so ostali brez elektrike. V Piranu je najmočnejši sunek vetra dosegel hitrost 122 kilometrov na uro, je poročal POP TV.

Poglejte, kako je nevihta pustošila na obali. Fotografije so iz Kampa Adria v Ankaranu.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je včerajšnje neurje z močnim vetrom in obilnim deževjem prizadelo območja 25 občin po Sloveniji. To so Ajdovščina, Ankaran, Črnomelj, Divača, Domžale, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Komenda, Koper, Laško, Ljubljana, Mokronog - Trebelno, Piran, Pivka, Prevalje, Rogatec, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Šmarješke Toplice, Tišina, Velenje in Zagorje ob Savi. V povezavi s tem je bilo zabeleženih 76 dogodkov. Najbolj je prizadelo območja občin slovenske Istre, kjer je bilo zabeleženo 29 dogodkov, Notranjske - 19 dogodkov in Ljubljane z okolico - deset dogodkov.

V dveh primerih zagorelo zaradi udara strele

V večini primerov je šlo za podrto drevje, poškodovana ostrešja objektov in druge infrastrukture. V dveh primerih je zagorelo zaradi udara strele. Sprožila sta se dva zemeljska plazova. Meteorna voda je poplavila oziroma ogrožala nekaj objektov in poplavila eno cestišče. Na terenu so posredovali gasilci iz 30 gasilskih enot, in sicer štirih poklicnih in 26 prostovoljnih gasilskih enot, ter službe cestnih podjetij.

Neurja so mogoča tudi danes

Danes bo spremenljivo oblačno. Še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine, deloma nevihte razširile nad večji del Slovenije. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija, piše na spletni strani Arsa.

Jutri bo na Primorskem deloma sončno in večinoma suho. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo. Še bo pihal veter severne smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

V četrtek izboljšanje

V četrtek bodo padavine postopno povsod ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. Popoldne bo v notranjosti še nastalo nekaj krajevnih ploh. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. V petek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.