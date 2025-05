Obali se obeta osupljiva pridobitev, ki deli javnost

Na četrtkovi seji je 18 svetnikov glasovalo za projekt, 15 pa proti. Kritični so bili predvsem člani svetniške skupine Koper je naš in opozicijski svetniki, ki so opozarjali na domnevno netransparentnost ter vpliv zasebnih interesov. Nekdanji župan Kopra Boris Popovič je bil med najglasnejšimi nasprotniki: "Lepotna napaka tega projekta je, da stolp ne bi bil več na državnem ali občinskem zemljišču, ampak na zasebnem. Milanu Mandariću se bo omogočil profit, uničil se bo klif," so poročali na RTV Slovenija.

Primorske novice poročajo, da je župan Aleš Bržan v razpravi poudaril, da je projekt nujen in premišljen: "Jasno smo zapisali, da je dvigalo začetna faza povezave in s tem ne določamo dokončne podobe dvigala. Danes glasujemo predvsem o denarju." Obenem se je ostro odzval na anonimke in politične pritiske: "Teden pred pomembno odločitvijo se pojavijo anonimke in pozivi k uporu. To smo že videli – imeli smo 16 let izkušenj z gospodom Popovičem."

Strokovna podlaga in evropska sredstva

Ena od vizualizacij dvigala na Markovec. Foto: Studio PIRSS Projekt, ki se v Kopru vleče že skoraj desetletje, vključuje pridobljeno gradbeno dovoljenje, vsa soglasja in evropska sredstva v višini 6,5 milijona evrov. Občina bo dodala še 3,5 milijona evrov. Kot navajajo Primorske novice, je arhitekt Sandi Pirš, ki je sodeloval pri obeh različicah projekta, opozoril na zavajanja glede stroškov: "Prejšnji projekt je bil za svojim časom. Tak grandiozen projekt, kot si ga želi opozicija, bi stal več kot 15 milijonov evrov." Svetnik Romeo Palčič (Lista Aleša Bržana) je opomnil, da je projekt dvigala iz časa Popovičevega mandata že takrat stal najmanj 12 milijonov evrov, pri čemer bi vse stroške krila občina.

Civilni nadzor kot odgovor na pomisleke

Zaradi številnih dvomov in kritik je svetnik Alan Medveš (Levica) predlagal civilni nadzor nad projektom: "Po izkušnjah drugega tira predlagam, da se vzpostavi civilni nadzor in tako odpravimo senco dvoma, ki je padla na projekt," poroča RTV Slovenija. Primorske novice dodajajo, da so predlog svetniki potrdili z enim samim glasom proti. Bržan je podprl ta korak: "Kopru je uspelo priti do tega, da bo izvedel projekt, ki je pomemben za mesto in občino. A žal je bilo pri tem veliko političnih igric," je še poudaril po poročanju RTV Slovenija.

Podpora s terena – in politični odziv

Pred sejno dvorano so projekt podprli tudi predstavniki krajevnih skupnosti Žusterna, Za Gradom in Osnovne šole Anton Ukmar. Branko Čehovin, član KS Za gradom, je dejal: "Naša krajevna skupnost in tudi občina si zaslužita tako povezavo." Ob tem je pozval k zaščiti klifa, ki je sicer že pred leti izpadel iz varstvenega režima zaradi gradnje predora. Popovičev poziv k uporu je med občani naletel na slab odziv – pred sejo se je zbralo le nekaj posameznikov, so zapisali v Primorskih novicah.

Gradnja morda že prihodnje leto

Če bo šlo vse po načrtih, bi se lahko gradnja začela že prihodnje leto. Dvigalo naj bi bistveno izboljšalo dostopnost med mestnim središčem in stanovanjskim območjem na Markovcu. Kot je dejal Bržan pred sejo: "Zdaj je predvsem pomembno, da se odločimo – ali bomo evropska sredstva porabili ali jih zavrgli," navaja STA.