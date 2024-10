Revolucionarna naprava, ki lajša življenje sladkornih bolnikov

Podjetje Abbott Laboratories je že leta 2008 predstavilo revolucionarno napravo za enostavno merjenje glukoze v krvi, ki je olajšala življenje številnih diabetikov po svetu. Napravo so kasneje posodobili in naredili še priro č nej š o za vsakodnevno rabo. Danes FreeStyle Libre uporablja na milijone ljudi po vsem svetu. Vse, kar potrebuje bolnik, je majhen senzor, ki podatke o ravni krvnega sladkorja samodejno pošilja v aplikacijo na pametni telefon.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o. Danes več kot 500 milijonov ljudi po svetu trpi za sladkorno boleznijo; kroničnim obolenjem, ki zaradi pomanjkanje inzulina onemogoča uravnavanje glukoze v krvi. Do leta 2045 naj bi to število naraslo na več kot 740 milijonov. Brez ustreznega spremljanja in zdravljenja lahko bolezen postane smrtno nevarna, zato je dnevno merjenje ravni glukoze nujno opravilo za vse bolnike.

Sladkorna bolezen je kronična, kar pomeni, da ni ozdravljiva, zato lahko največ naredimo z ozaveščanjem o pomembnosti spremljanja sladkorja v krvi in prilagajanja življenjskega sloga. V veliko pomoč je sladkornim bolnikom v Sloveniji tudi izdelek FreeStyle Libre , ki predstavlja revolucijo v spremljanju krvnega sladkorja.

Da bi olajšali življenje bolnikov, katerih redno merjenje ravni krvnega sladkorja je lahko naporno in neprijetno, saj pogosto vključuje boleče zbadanje v prst za odvzem krvi, so v Abbott Laboratories razvili napravo FreeStyle Libre, namenjeno neprekinjenemu merjenju glukoze. S tem dobita tako uporabnik kot njegov diabetolog dragocen vpogled v celodnevno nihanje krvnega sladkorja.

Foto: Abbott Laboratories d.o.o.

Korenine podjetja Abbott segajo v davno leto 1888, ko je zdravnik Wallace Abbott v svoji lekarni v Chicagu začel izdelovati zdravila iz rastlin in zelišč. Po številnih uspehih in hitrem razvoju podjetja so se med drugim usmerili tudi v iskanje rešitev za lajšanje življenja sladkornih bolnikov.

Da bi bolnikom prihranili boleče zbadanje, so leta 2008 razvili napravo za merjenje ravni glukoze, ki jo je poleg senzorja sestavljal še poseben digitalni čitalec. Čeprav so jo bolniki dobro sprejeli, so si v podjetju prizadevali za njen nadaljnji razvoj. Želeli so si še enostavnejšega pripomočka, ki bi bil tudi z vidika zadovoljstva uporabnikov cenovno dostopnejši širšemu številu bolnikov.

Senzor jim je uspelo zmanjšati na velikost kovanca, njegovo življenjsko dobo so podaljšali na 14 dni, čitalec pa je zamenjala aplikacija na pametnem telefonu.

"Ker si prizadevamo za inovacije v službi zdravja ljudi, nikoli ne prenehamo," uspeh FreeStyle Libre povzema Robert B. Ford, generalni direktor podjetja Abbott Laboratories, in dodaja: "Največja nagrada je, ko nam ljudje s celega sveta povedo, da smo jim spremenili življenje."

Kako deluje merjenje glukoze s FreeStyle Libre?

FreeStyle Libre omogoča osebi s sladkorno boleznijo preprosto, hitro, neboleče in neprekinjeno spremljanje glukoze. Tako lahko tudi zdravnik lažje analizira vzorce glukoze, kar mu pomaga pri sprejemanju odločitev o terapevtskih ukrepih zdravljenja. Osebe s sladkorno boleznijo, ki uporabljajo sistem FreeStyle Libre, imajo lahko manj hipoglikemij (znižana raven glukoze v krvi) in bolj urejeno sladkorno bolezen (glukoza je dalj časa v ciljnem območju).

Sistem FreeStyle Libre sestavljata majhen senzor za spremljanje glukoze in aplikacija v pametnem telefonu, ki sprejema podatke s senzorja. Ta samodejno meri in stalno shranjuje dnevne ter nočne vrednosti glukoze. S pomočjo aplikacije lahko po potrebi trenutno vrednost glukoze izmerite tudi med posameznimi samodejnimi meritvami.

Z vsakim skeniranjem boste pridobili trenutni odčitek glukoze in podatke o ravni glukoze za zadnjih osem ur skupaj z grafičnim prikazom smeri, v kateri se giblje vaš krvni sladkor.

Kaj boste videli v aplikaciji? Na zaslonu vašega pametnega telefona boste videli: trenutni odčitek glukoze,

puščico za smer gibanja vrednosti glukoze,

zgodovino sprememb vrednosti glukoze (graf vrednosti glukoze v zadnjih osmih urah),

možnost dodajanja opomb o dejavnostih, kot so jemanje inzulina, uživanje hrane ali telesna aktivnost. Z vnašanjem opomb boste lahko ob pregledu podatkov lažje razumeli, kako posamezne dejavnosti vplivajo na vaš krvni sladkor.

Svoje podatke lahko v hipu delite z zdravnikom

V aplikaciji lahko vidite tudi grafikone in poročila o dnevnih trendih, ki vsebujejo ambulantni profil glukoze. Prikazane so vrednosti za sedem, 14, 30 in 90 dni.

Zbrane podatke lahko enostavno delite z vašim izbranim zdravnikom. Tako bodo obiski pri zdravniku učinkovitejši in prilagojeni dejanskim potrebam, predvsem pa bo predpisana terapija sledila dejanskemu stanju sladkorne bolezni.

Prednosti FreeStyle Libre so: namesto vbodov v prst za podatek o trenutni ravni glukoze le skenirajte senzor s pametnim telefonom,

omogoča veliko število (neinvazivnih in nebolečih) preverjanj ravni glukoze;

senzor namestite enkrat in ga uporabljate do 14 dni, tudi med spanjem, kopanjem in drugimi aktivnostmi;

kalibracija (umerjanje senzorja) ni potrebna, saj je senzor tovarniško umerjen; meritev s krvjo iz prsta je potrebna le, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen;

omogoča preprost in celovit način prikaza večje količine podatkov o ravni glukoze;

predstavlja primeren način samokontrole za širši krog bolnikov, ne glede na tip sladkorne bolezni. Več o izdelku: Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek.

Komu je izdelek namenjen?

Do sistema FreeStyle Libre ima pravico zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:

ima pravico do inzulinske črpalke,

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno,

je noseča in se zdravi z inzulinom.

Kje lahko dobite izdelek? Sistem je dostopen prek ZZZS, mogoče pa ga je kupiti tudi v prosti prodaji. Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor. Za vse dodatne informacije sta za pomoč uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00 in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com.

Slike so ilustrativne narave in ne predstavljajo resničnih pacientov ali podatkov. Ohišje senzorja, FreeStyle, Libre in sorodne blagovne znamke so znamke podjetja Abbott. © 2024 Abbott. ADC-101474 v 1.0.

Navedene informacije niso namenjene uporabi za medicinsko diagnozo ali zdravljenje ali kot nadomestilo za strokovno zdravniško svetovanje. Glede vašega stanja in ustreznega zdravljenja se posvetujte z osebnim zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem. Posamezni simptomi, primeri in okoliščine se lahko razlikujejo.

