Velik korak naprej: sistem, ki bo olajšal vsakdan sladkornim bolnikom

Na slovenski trg je prišla novost na področju spremljanja glukoze s senzorjem. Sistem FreeStyle Libre predstavlja novo, zanimivo, edinstveno rešitev, ki ji na trgu ni para in bolniku omogoča popoln glikemičen nadzor. Od konkurenčnih proizvodov ga loči predvsem neboleče preverjanje stanja glukoze kot tudi celovit pristop odmerjanja in interpretacije rezultatov.

Samokontrola je temelj samovodenja sladkorne bolezni, ki bolniku omogoča opolnomočenje samooskrbe. Samokontrola skupaj z določitvijo glikiranega hemoglobina na dolgi rok omogoča manjše tveganje za pojav kroničnih zapletov. V osnovi jo morajo izvajati vsi bolniki, ki se zdravijo z inzulinom, hkrati je pomembna tudi za vse ostale bolnike, ki imajo predpisano peroralno antidiabetično terapijo.

Od letošnjega junija vam je tudi v Sloveniji na voljo popolnoma nov način preverjanja glukoze s hitrim odčitavanjem, brez bolečin, brez nevšečnosti in brez prekinitev, ki spremljajo običajno zbadanje prstov. Za merjenje glukoze v krvi vzorec krvi najpogosteje vzamemo iz prsta, zbadanje pa je pogosto povezano z bolečino, ki se ji žal ne da popolnoma izogniti. Vse do zdaj.

V zadnjih letih si je močno utrlo pot spremljanje glukoze v medceličnini s pomočjo glukoznega senzorja - še posebej pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1, ki sistem lahko uporabljajo samostojno ali s pomočjo inzulinske črpalke. S tem je urejenost sladkorne bolezni bistveno boljša, boljši je nadzor nad celodnevno glikemijo, manjše je tudi tveganje za pojav hipoglikemije. Nov senzorski sistem, ki sodi v t. i. sistem flash tehnologije, si je pot v spremljanju glukoze začel utirati v drugi polovici leta 2014.

Novost na našem trgu Free StyleLibre je revolucionaren aparat za enostavno spremljanje glukoze in prvi flash sistem za kontrolo oz. nadzor glukoze na svetu. Preprosto, varno in zanesljivo! Revolucionaren aparat FreeStyle Libre omogoča neprekinjeno spremljanje vrednosti glukoze na neboleč način. Uporaba sistema je zelo enostavna, saj brezstično skeniranje senzorja, ki je nameščen na koži, v trenutku prikaže vrednost glukoze in trend spreminjanja glede na predhodne vrednosti. Naučite se več Če želite več informacij o samem produktu, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek. Iz česa je sistem sestavljen, kako se ga namesti in uporablja pa razkrivamo v tem prispevku.

Čitalnik in senzor

FreeStyle Libre Flash sistem za spremljanje glukoze ima dva glavna dela: ročni čitalnik in senzor za enkratno uporabo, ki ga nosite pritrjenega na telo. FreeStyle Libre Flash sistem za spremljanje glukoze ima dva glavna dela: ročni čitalnik in senzor za enkratno uporabo, ki ga nosite pritrjenega na telo. Čitalnik uporabljate za brezžično optično branje senzorja in pridobivanje odčitkov ravni glukoze. Čitalnik ima tudi vgrajeni merilnik ravni glukoze in ketonov v krvi, ki deluje s testnimi trakovi za merjenje FreeStyle Optium.

Senzor FreeStyle Libre je majhen in neopazen (35x5 milimetrov), preprost za namestitev in udoben za nošenje do 14 dni. Ker je vodoodporen, ga lahko nosite med kopanjem, plavanjem in telesno dejavnostjo.

Preverjanje glukoze je s čitalnikom FreeStyle Libre neboleče in možno skozi oblačila. Tudi vpogled v trende in vzorce glukoze za pomoč pri prilagajanju zdravljenja je preprost.

Nameščanje senzorja

Namestitev senzorja FreeStyle Libre je zelo preprosta, vendar mora biti ustrezna zaradi pravilnega merjenja glukoze. Senzor je majhen, v obliki kovanca in je tovarniško že umerjen, kalibriran, kar pomeni, da bolnik nima potrebe po dodatnemu merjenju senzorja s pomočjo glukoze v kapilarni krvi.

V prvem koraku izberite in očistite predel na zadnji strani nadlakta. Predel, kamor boste namestili senzor, lahko tudi obrijete. Izognite se predvsem predelom z brazgotinami, kožnimi znamenji, strijami ali izboklinami. Mesto aplikacije umijte z navadnim milom (nehidrirajočim, brez vonja) in posušite.

Izbrano mesto nato očistite z alkoholnim robčkom. Pustite, da se koža popolnoma posuši, preden vstavite senzor. Škatlo s senzorjem odprite tako, da povsem odstranite njen pokrovček. Uravnajte temno oznako na aplikatorju senzorja in temno oznako na škatli senzorja. Položite vse na trdno podlago in močno pritisnite aplikator senzorja navzdol, dokler se ne ustavi.

Čvrsto pritisnite navzdol, da boste senzor namestili na kožo. Previdno potegnite aplikator senzorja z roke. Senzor je pripravljen za preverjanje glukoze 1 uro po aktivaciji.

Povezava senzorja s čitalnikom

Sistem FreeStyle Libre bolniku na neboleč način omogoča, da je čas v ciljnem območju čim boljši in daljši in s tem manjša tveganje dolgoročno za zaplete, ki jih diabetes povzroča.

Vsakič, ko želite pogledati, kakšna je vrednost glukoze v medceličnini, prislonite majhen čitalec, ki odčita, poskenira vrednost glukoze. Za vklop čitalnika pritisnite tipko za začetni zaslon. Če čitalnik uporabljate prvič, nastavite datum, čas in ciljno območje glukoze v skladu z navodili.

Na zaslonu se dotaknite oznake Start New Sensor. V tretjem koraku držite čitalnik v razdalji do štiri centimetre od senzorja, da ga boste odčitali. Senzor lahko uporabite za preverjanje glukoze po 60 minutah.

Glukozo preverite tako, da pritisnite tipko začetnega zaslona za vklop čitalnika. Držite čitalnik v razdalji štirih centimetrov od senzorja, da ga boste lahko odčitali. Čitalnik bo nato prikazal odčitke glukoze.

Spremljanje rezultatov

Podatki v čitalcu se pridobijo po enosekundnem odčitanju preko senzorja. Senzor neprestano meri glukozo vsako minuto in shranjuje podatke vsakih 15 minut. Bolnik tako lahko, če želi vedeti, kakšna je njegova vrednost glukoze, praktično vsako minuto prisloni čitalec k senzorju, ta pa odčita vrednost glukoze. Za popoln vpogled v gibanje glukoze je treba senzor sicer odčitat vsaj enkrat na osem ur.

Izredno dobro je, da se vrednost glukoze numerično izpiše v desno zgornjo polje ekrana. Dodatno velja pohvaliti puščice, ki kažejo trend gibanja glukoze, kar vam pomaga do boljših odločitev o zdravljenju. Prilagojene puščice tako kažejo, ali se glukoza hitro zvišuje (več kot 0,1 nmol/l na minuto), se zvišuje postopoma (od 0,06 do 0,1 nmol/l na minuto) ali se počasi spreminja (manj od 0,06 nmol/l na minuto), znižuje (od 0,06 do 0,1 nmol/l na minuto) in ali se znižuje hitro (več kot 0,1 nmol/l na minuto).

Pomembno: preden se odločite, kaj boste storili z prikazanimi rezultati, upoštevajte vse informacije. To so trenutno odčitana glukoza, puščica, ki kaže trend gibanja glukoze, in diagram zadnjih osmih ur. Prvi dan so lahko odčitki glukoze s senzorjem nižji in bolj spremenljivi, kajti telo potrebuje nekaj časa za prilagoditev na novi senzor. Senzor po 14 dneh nošenja sicer avtomatično preneha delovati in ga morate zamenjati.

Analiza podatkov

Pregled poročil, ki jih ponuja glukozni senzorski sistem FreeStyle Libre, nudi diabetologu, terapevtu celovit vpogled v samo gibanje glikemije, kar je izredno pomembno pri načrtovanju nadaljnjih terapevtskih odločitev. Širok nabor podatkov in številna poročila, ki analizirajo podatke o vaši glukozi, pomagajo tako vam kot vašemu zdravniku in drugemu medicinskemu osebju pri sprejemanju odločitev o nadzoru sladkorne bolezni. Preprosta in razumljiva poročila vam omogočajo, da spoznate vzorce in trende glukoze. Denimo, diagram dnevnega vzorca prikazuje, kako se vam glukoza spreminja na standardni dan. Ugotovite lahko, kako vam hrana, telesne dejavnosti in insulin vplivajo na koncentracijo glukoze podnevi in ponoči.

Ugotovite lahko tudi, kako pogosto so vaši odčitki znotraj ciljnega območja, nad njim ali pod njim, pa povprečno glukozo ali stanje nizke glukoze za različna časovna obdobja (7, 14, 30, 90 dni).

Za še boljši vpogled v vzorce in trende glukoze lahko izkoristite dodatne možnosti čitalnika FreeStyle Libre.

Kdo je do sistema upravičen brezplačno?

Prednosti sistema je prepoznala tudi zdravstvena zavarovalnica. Kdo v Sloveniji pa je do sistema FreeStyle libre upravičen v breme zdravstvene zavarovalnice? S strani Zavoda za zavarovanje Republike Slovenije je tako predpis sistema FreeStyle Libre v tem trenutku omejen na osebe s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno ali uporabljajo inzulinsko črpalko.

Do sistema so upravičene tudi nosečnice, ki se zdravijo z inzulinom. Sistem je seveda na voljo tudi pediatrični populaciji, otrokom nad četrtim letom starosti. Samoplačniško je sistem na voljo tudi drugim osebam s sladkorno boleznijo pa tudi vsem tistim, ki niso sladkorni bolniki, saj si lahko merijo sladkor in hkrati beležijo statistiko z vrhunsko napravo.