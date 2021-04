Priročen, dragocen dodatek za spremljanje glukoze

Foto in video: arhiv naročnika in Gettyimages

Pomembno je, da v teh časih pozornost in prostor namenjamo tudi preostalim zdravstvenim težavam (in ne samo epidemiji COVID-19), tudi sladkorni bolezni. V prispevku pišemo o tem, kako so epidemija COVID-19 in z njo povezani ukrepi vplivali na ljudi s sladkorno boleznijo ter zakaj je preventiva za bolnike s sladkorno boleznijo v času epidemije še toliko bolj pomembna.

Kako so epidemija COVID-19 in z njo povezani ukrepi vplivali na ljudi s sladkorno boleznijo?

O težavah, ki pestijo sladkorne bolnike v času epidemije, pričajo izsledki raziskave Mednarodne zveze diabetikov v Evropi1 (IDF Europe). V raziskavi sta sodelovali dve skupini, osebe s sladkorno boleznijo in zdravstveni delavci, podatki pa so bili predstavljeni na spletnem pogovoru2, ki ga je novembra lani ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni skupaj z zvezo društev diabetikov pripravil STAklub.

V raziskavi IDF Europe je več kot 75 odstotkov bolnikov presodilo, da bi jim jasnejša priporočila pomagala pri boljšem vodenju bolezni med epidemijo. Nevarnost okužbe z novim koronavirusom je največja skrb pri 65 odstotkih sladkornih bolnikov, skoraj polovica pa jih je najbolj zaskrbljena zaradi morebitne slabše dostopnosti do zdravil in medicinskih pripomočkov. Posebej skrb vzbujajoče pa je, da več kot 80 odstotkov bolnikov pogreša obisk pri zdravniku v živo.

Raziskava je zajela tudi zdravstvene delavce in preverila, s kakšnimi izzivi se spoprijemajo med epidemijo. Oteženo zagotavljanje natančnih nasvetov in informacij jih je izpostavilo 65 odstotkov, skoraj 43 odstotkov pa jih je opozorilo, da so pri sladkornih bolnikih opazili večjo tesnobo. Kar 57 odstotkov jih je presodilo, da se je vodenje bolezni med epidemijo poslabšalo, 52 odstotkov pa jih je izrazilo zaskrbljenost, da bi sladkorni bolniki kot rizična skupina zboleli za COVID-19.

Sodelujoči strokovnjaki na spletnem pogovoru, ki ga je STAklub pripravil skupaj z zvezo društev diabetikov, so ob predstavitvi rezultatov3 dodali, da bi bili rezultati verjetno bolj optimistični, če bi raziskava preverila zgolj stanje v Sloveniji. So pa poudarili problem velike obremenjenosti javnega zdravstva s covidnimi bolniki, kar zagotovo vpliva na kakovost oskrbe drugih bolnikov, tudi diabetikov.

Problematika neurejene sladkorne bolezni

Ko govorimo o korelaciji med boleznijo COVID-19 in sladkorno boleznijo (ljudje s sladkorno boleznijo so med tistimi z že obstoječimi zdravstvenimi stanji in zaradi tega spadajo v rizično skupino), je treba dodati naslednje: pri COVID-19 ni problem sladkorna bolezen. Problem je neurejena sladkorna bolezen, na kar vseskozi opozarjajo tudi pristojni organi, med njimi tudi Zveza društev diabetikov Slovenije. Po do zdaj znanih podatkih4 se delež okuženih s koronavirusom med osebami s sladkorno boleznijo ne razlikuje od deleža okuženih v splošni populaciji. Če imate sladkorno bolezen, torej ne pomeni, da je večja verjetnost, da se boste okužili.

Analize podatkov5 umrlih za COVID-19 s sladkorno boleznijo kažejo, da je med umrlimi večji delež tistih, ki niso imeli urejenega krvnega sladkorja. Z drugimi besedami, smrtnost ni odvisna od prisotnosti sladkorne bolezni, temveč od urejenega krvnega sladkorja.

Zdrav način življenja, zdrava uravnotežena prehrana, dovolj gibanja, redno merjenje krvnega sladkorja

Največ, kar lahko osebe s sladkorno boleznijo naredijo za svoje zdravje v času epidemije COVID-19 in po njej, so zdrav način življenja, zdrava uravnotežena prehrana, dovolj gibanja, redno merjenje krvnega sladkorja in v primeru neurejenosti krvnega sladkorja obisk zdravnika.

Skrb za prehrano in gibanje sta nujna sestavna dela uspešnega zdravljenja sladkorne bolezni, saj ugodno vplivata na številne presnovne procese. Poleg tega lahko ustrezna skrb za telo in duha zmanjšuje stres in ima splošen ugoden vpliv na vsakega posameznika.

Za izboljšanje urejenosti glikemije, vzdrževanje primerne telesne mase in zmanjšanje tveganja za razvoj kroničnih zapletov osebam s sladkorno boleznijo pristojne institucije svetujejo vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti (od 50 do 70 odstotkov maksimalne srčne frekvence) tedensko.

Za sladkorne bolnike je Mednarodna zveza za diabetes6 v času epidemije COVID-19 pripravila spodnja priporočila.

Pripravite se za primer, če zbolite.

Poskrbite, da boste imeli vse relevantne kontaktne podatke, če jih boste morda potrebovali.

Še posebej bodite pozorni na kontrolo glukoze v krvi.

Če opazite gripi podobne simptome (zvišana temperatura, kašelj, težko dihanje), je pomembno, da se posvetujete z zdravnikom. Če izkašljujete sluz, to lahko kaže na okužbo, zato poiščite zdravniško pomoč in zdravljenje.

Vsaka okužba bo zvišala raven glukoze v krvi in povečala potrebo po tekočini, zato poskrbite, da boste imeli dostop do zadostne zaloge vode.

Prepričajte se, da imate dovolj pripomočkov in zdravil, ki jih potrebujete za vsakodnevno življenje in zdravljenje sladkorne bolezni. Pomislite, kaj in kolikšne količine bi potrebovali, če bi morali v karanteno.

Prepričajte se, da imate dostop do dovolj hrane.

Prepričajte se, da boste lahko uravnavali glukozo v krvi tako v primeru visokih kot tudi nizkih sladkorjev.

Če živite sami, se prepričajte, da nekdo, na katerega se lahko zanesete, ve, da imate sladkorno bolezen, saj boste morda potrebovali pomoč v primeru okužbe.

FreeStyle Libre. Preventiva je za bolnike s sladkorno boleznijo že tako ali tako pomembna, v času epidemije COVID-19 pa še toliko bolj. V samo preventivo nedvomno spada že omenjeno samovodenje sladkorne bolezni. Področje tehničnih pripomočkov za samovodenje sladkorne bolezni je postalo veliko bogatejše s prihodom sistema

Neprestana pozornost na raven sladkorja v krvi je sestavni del življenjskega sloga diabetikov. Redno merjenje ravni krvnega sladkorja je lahko precej naporno, predvsem pa neprijetno, saj pogosto vključuje tudi boleč odvzem krvi in običajno zbadanje v prst. Vse do zdaj.

Sistem FreeStyle Libre omogoča osebi s sladkorno boleznijo preprosto, hitro, neboleče in neprekinjeno spremljanje glukoze, zdravniku in medicinski sestri pa pomaga pri analizi vzorcev glukoze. Prav tako lahko obema pomaga glede odločitev o terapevtskih ukrepih zdravljenja. Osebe s sladkorno boleznijo, ki uporabljajo sistem FreeStyle Libre, imajo lahko manj hipoglikemij in bolj urejeno sladkorno bolezen (glukoza je dalj časa v ciljnem območju).

Sistem FreeStyle Libre je sestavljen iz dveh komponent: senzorja za spremljanje glukoze v medceličnini in čitalnika. Senzor samodejno meri in stalno shranjuje dnevne in nočne vrednosti glukoze. Z vsakim skeniranjem pridobite trenutni odčitek glukoze, zadnjih 8 ur podatkov o glukozi in puščico, ki prikazuje smer, v kateri se vaša glukoza giblje.

Prednosti prvega flash sistema za nadzor glukoze na svetu so: Namesto vbodov v prst je za podatek o trenutni ravni glukoze vsakokrat treba le skenirati senzor s čitalnikom.

Omogoča veliko število (neinvazivnih in nebolečih) preverjanj ravni glukoze.

Senzor je za enkratno uporabo in deluje do 14 dni.

Ni potrebna kalibracija (umerjanje senzorja), saj je senzor tovarniško umerjen. Meritev s krvjo iz prsta in merilnikom glukoze v krvi je potrebna, če imate simptome, ki se ne ujemajo z odčitki ravni glukoze v senzorju, ali menite, da je odčitek morda nepravilen.

Omogoča preprost in celovit način prikaza večje količine podatkov o ravni glukoze.

Predstavlja primeren način samokontrole za širši krog bolnikov, ne glede na tip sladkorne bolezni. Naučite se več Če želite več informacij o izdelku, prenesite uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek.

Praktične izkušnje z novim sistemom FreeStyle Libre

Sistem FreeStyle Libre je olajšal vsakdan bolnikov ter tudi izobraževalno in zdravniško raven obravnavanja sladkorne bolezni. O pozitivnih izkušnjah poročajo tako osebe s sladkorno boleznijo kot tudi posamezni zdravstveni delavci. Ti tako poročajo, da so od oseb s sladkorno boleznijo že pridobili odzive, da je sistem dober in zanesljiv, zmanjša število merjenj krvnega sladkorja iz prsta in breme sladkorne bolezni. Celostno gledano je po več mesecih uporabe novi sistem FreeStyle Libre velika revolucija za osebe s sladkorno boleznijo, saj se jim praktično skoraj ni treba več zbadati v prste.

Uporaba sistema FreeStyle Libre je osebam s sladkorno boleznijo in zdravstvenim delavcem omogočila vpogled v vrednosti glukoze, ki niso bile zajete z običajnimi meritvami glukoze v krvi s pomočjo merilnika, ki zajema le raven glukoze v krvi v trenutku. Na podlagi vpogleda v te prikazane vrednosti glukoze se lahko oseba s sladkorno boleznijo sama ali terapevt takoj odloča o terapiji in/ali spremembah življenjskega sloga.

Komu je na voljo izdelek, kje ga je mogoče dobiti?

Sistem je dostopen prek ZZZS, mogoče pa ga je kupiti tudi v prosti prodaji. Izdelek je na voljo v specializiranih trgovinah Sanolabor.

Do sistema FreeStyle Libre ima pravico zavarovana oseba s sladkorno boleznijo, ki je na podlagi meritev sposobna izboljšati urejenost glikemije, če:

ima pravico do inzulinske črpalke,

se zdravi s štirimi ali več injekcijami inzulina dnevno,

je noseča in se zdravi z inzulinom.

Za vse dodatne informacije sta za pomoč uporabnikom na voljo brezplačna telefonska številka podjetja Abbott Laboratories, d. o. o., 080 11 00 in njihov elektronski naslov podpora.si@abbott.com. PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ PREVERITE POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

