Izračun: kako se bo novi koronavirus širil v Sloveniji

Na Inštitutu Jožef Stefan ocenjujejo, da epidemija narašča s podvojitvenim časom približno osmih dni in da je efektivno reprodukcijsko število bistveno večje od ena. V prihodnjem obdobju se bo po njihovih napovedih število dnevnih pozitivnih testov gibalo med 15 in 50. Zato predlagajo ciljne ukrepe, s katerimi bi zmanjšali uvoz okužb.

Šele v prihodnjih dneh bo po mnenju inštituta znano, ali je veliko število pozitivnih testov v zadnjih dneh le posledica enkratnega skoka dnevnega števila pozitivnih testov na višjo raven zaradi povečanega vnosa okužb iz drugih držav ali pa morebiti nakazuje skrb vzbujajočo eksponentno rast, ki bi zahtevala hitro sprejetje ustreznih ukrepov, piše STA.

Napovedi niso dobre

Sedemdnevno povprečje efektivnega reprodukcijskega števila, ki kaže, na koliko ljudi prenese okužbo en okuženi, za celo Slovenijo je s četrtkovih 1,36 danes naraslo na 1,77. S 16 na osem dni pa se je v enem samem dnevu zmanjšal podvojitveni čas. Če upoštevamo samo okužbe zunaj domov za starejše, pa je bil danes podvojitveni čas še nižji od osmih dni, navaja STA.

Tokrat manj ljudi v bolnišnicah in na intenzivni negi

Glede na število pozitivnih testov je sicer v zadnjem obdobju v drugem valu število hospitaliziranih, bolnikov na intenzivni negi in umrlih za vsako kategorijo približno 50 odstotkov manjše kot v prvem valu. Na inštitutu to pripisujejo mlajši starostni strukturi potrjeno okuženih in izboljšanemu imunskemu sistemu vseh v poletnem času.

Epidemiološka slika se bo v prihodnjih dneh poslabšala

Na inštitutu so pripravili tudi več projekcij, ki med drugim napovedujejo število hospitaliziranih do sredine oktobra, ter tri neugodne scenarije razvoja epidemije. Ob tem predpostavljajo, da se bo po 15. avgustu epidemiološka slika zaradi vračanja s počitnic poslabšala, navaja STA.

Tri projekcije: kaj napovedujejo

Projekcijo so pripravili na več predpostavkah širjenja epidemije po tem datumu. Le če bi se efektivno reprodukcijsko število znižalo na manj kot ena (na 0,94), bi bilo mogoče pričakovati postopno znižanje števila okužb in hospitaliziranih. Če bi to število znašalo 1,1, bi število hospitaliziranih sredi oktobra že preseglo 30, tistih na intenzivni negi bi bilo manj kot 10. Skupno število umrlih bi bilo okoli 170, povzema STA.

Če bi bilo reprodukcijsko število 1,3, so projekcije že bolj skrb vzbujajoče. Sredi oktobra bi namreč našteli blizu 100 hospitaliziranih, od tega bi jih bilo okoli 20 na intenzivni negi, število umrlih bi se približalo 200.

Pri reprodukcijskem številu 1,5 pa bi število hospitaliziranih že preseglo 200, bolnikov na intenzivni negi bi bilo približno 40. Tudi skupno število umrlih bi znatno preseglo 200.

Projekcijo so sicer na inštitutu pripravili v torek, v prihodnjih dneh pa bodo predstavili tudi osveženo različico, še piše STA.