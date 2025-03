"Ta odkritja ne le premikajo meje znanstvenega znanja, temveč tudi utirajo pot prihodnjim tehnologijam, ki bi lahko korenito spremenile področja, kot so kriptografija, znanost o materialih in energetsko učinkovito računalništvo," je v sporočilu za javnost poudaril Jaka Vodeb z IJS.

Teoretični fiziki se že desetletja sprašujejo, ali je vesolje stabilno ali metastabilno. V slednjem primeru je vesolje v lažnem vakuumu oz. v stanju navidezne, a nedokončne stabilnosti in bo sčasoma razpadlo v stabilnejše stanje oz. pravi vakuum, ki bi ga popolnoma preoblikoval.

To bi pomenilo mehurček uničujoče moči, ki bi se spontano materializiral in s svetlobno hitrostjo valoval čez prostor in čas. Kot je pojasnil Vodeb, bi v tem primeru vse, kar je bilo v lažnem vakuumu – to smo mi –, takoj izginilo. Foto: Marjan Verč

Kaj je lažni vakuum?

Lažni vakuum si lahko predstavljamo preko analogije s plastenko vode. Če napolnimo plastenko z destilirano vodo in jo za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik, lahko voda, v kateri ni prahu ali kemikalij, ki bi sprožile kristalizacijo v led, v njej ostane tekoča tudi pri temperaturah pod lediščem. To stanje je metastabilno. Ko plastenko vzamemo iz zamrzovalnika in jo potresemo, bo prekomerno ohlajena voda takoj zamrznila v led in tako prešla v stabilno stanje. Na podoben način bi se lahko tudi vesolje, če je res v lažnem vakuumu, nekoč spontano preoblikovalo v stabilnejše stanje.

Fiziki so se dolgo spraševali, ali se lahko zgodi proces razpada lažnega vakuuma, in če se lahko, koliko časa bi to trajalo. Raziskave na novih napravah in strojni opremi so jim omogočile nova spoznanja.

Ples mehurčkov

Kvantni računalnik oz. t. i. kvantni žarilnik je znanstvenikom iz Slovenije, Velike Britanije in Nemčije omogočil opazovanje zapletenega plesa mehurčkov, ki vključuje njihovo nastajanje, rast in interakcijo v realnem času. To naj bi bil eden prvih primerov, ko so znanstveniki lahko neposredno simulirali in opazovali dinamiko lažnega vakuumskega razpada v tako velikem merilu, so navedli na IJS.

V raziskavi, ki so jo opravili raziskovalci iz Univerze v Leedsu, raziskovalnega instituta Julich iz Nemčije, kjer kot podoktorski raziskovalec deluje Vodeb, in Avstrijski institut za znanost in tehnologijo (ISTA), so poskušali razumeti ključno uganko lažnega vakuumskega razpada in mehanizem, ki je v ozadju. Eksperiment je vključeval postavitev 5.564 kubitov – osnovnih gradnikov kvantnega računalništva – v posebne konfiguracije, ki predstavljajo lažni vakuum.

S skrbnim nadzorom sistema so raziskovalci lahko sprožili prehod iz lažnega v pravi vakuum, kar odraža nastanek mehurčkov, kot ga opisuje teorija razpada lažnega vakuuma. Čeprav bi ta proces lahko sprožil pomembno spremembo v strukturi vesolja, se strokovnjaki strinjajo, da je napovedovanje časovnega poteka težavno, vendar se bo verjetno zgodil v astronomsko dolgem obdobju, ki lahko traja več milijonov in celo milijard let.

Raziskavo so objavili v reviji Nature Physics.