Pri odkritju življenja pod globokomorsko skorjo sodelovala tudi slovenska znanstvenika #video

Lani so raziskovalci objavili poročilo o odkritju živalskega življenja pod morskim dnom na hidrotermalnih vrelcih vzhodnega Pacifiškega grebena. Izsledki so zdaj objavljeni tudi v ugledni reviji Nature Communications. Pri raziskovalni odpravi sta sodelovala tudi raziskovalka Tinkara Tinta in strokovni sodelavec Tihomir Makovec z Morske biološke postaje Piran.

Tamkajšnje odkritje živih bitij osvetljuje kompleksna habitata globokomorskih okolij, so sporočili z Nacionalnega inštituta za biologijo.

Vzhodni Pacifiški greben, vulkansko aktivno območje na stiku dveh tektonskih plošč na dnu Tihega oceana, vsebuje številne hidrotermalne vrelce – odprtine na morskem dnu, ki nastanejo, kjer se morska voda in magma pod zemeljsko skorjo srečata.

Doslej so se raziskave osredotočale na organizme, ki živijo na morskem dnu okoli teh vrelcev, vključno s cevastimi črvi in školjkami, medtem ko možnost obstoja živalskega življenja pod površjem morskega dna ni bila temeljito raziskana.

Foto: Schmidt Ocean Institute

Glavni raziskovalki in prvi avtorici članka z naslovom Živalsko življenje v plitvi podmorski skorji pri globokomorskih hidrotermalnih vrelcih, Monika Bright in Sabine Gollner, sta z mednarodno odpravo kolegov raziskovalcev na raziskovalni ladji Schmidt Ocean Institute Falkor opravili serijo potopov do lokacije hidrotermalnega vrelca na globini 2.515 metrov na vzhodnem Pacifiškem grebenu.

Foto: Schmidt Ocean Institute Pri raziskovanju morskega dna so uporabljali posebej prirejeno in daljinsko vodeno robotizirano vozilo SuBastian. Pri razkrivanju delov morske skorje z velikim dletom, nameščenim na robotske roke omenjenega robotiziranega vozila, so odkrili tople, s tekočino napolnjene votline, naseljene z različnimi vrstami, ki so bile prej najdene samo na morskem dnu, vključno z velikimi cevastimi črvi in premičnimi živalmi, kot so črvi in polži.

Avtorji ugotavljajo, da so se ličinke iz skupnosti na morskem dnu lahko naselile v teh podmorskih habitatih zato, ker so ekosistemi na morskem dnu in pod njim kompleksno povezani.

Odkritje ranljivih in bogatih živalskih habitatov v podmorski skorji, katerih obseg je trenutno neznan, po mnenju avtorjev povečuje nujnost zaščite morskega dna pred potencialnimi prihodnjimi okoljskimi spremembami.

Foto: Schmidt Ocean Institute