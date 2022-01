Ob podvodnem izbruhu vulkana v Pacifiku opozorila pred cunamijem #video

V bližini kraljevine Tonga je v petek izbruhnil podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai in na otoku Tonga sprožil cunami. Oblasti so po vsem Pacifiku, vključno s Samoo, Fidžijem in Novo Zelandijo, danes izdale opozorila o cunamiju. Ljudi so pozvale, naj se izogibajo obalnih območij zaradi možnosti močnih in nenavadnih tokov ter nepredvidljivih valov.

Izbruh vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai je na otoku Tonga sprožil cunami. Lokalni mediji so poročali o padanju pepela in prekinjeni telefonski povezavi ter tudi o tem, da so valovi plime poplavljali nepremičnine. Obseg opustošenja še ni povsem jasen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

"Ljudje, ki so v morju ali njegovi bližini, naj se umaknejo iz vode, s plaž in obal ter stran od pristanišč, rek in ustij rek," je opozorila novozelandska nacionalna agencija za obvladovanje izrednih razmer. Vulkan leži približno dva tisoč kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije.

Novozelandska meteorološka služba je sporočila, da so njeni instrumenti zaradi izbruha zaznali dvig zračnega tlaka. Novozelandci so na družbenih omrežjih poročali, da so izbruh slišali. Vulkan je konec decembra občasno bruhal, vendar pa je bil petkov izbruh približno sedemkrat močnejši od zadnjega izbruha, je sporočila geološka služba Tonge.